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Бразильский позор российских вертолетов Ми-35М

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  • Александр Коваленко, sprotyv.info
  • 10.04.2021, 8:39
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Бразильский позор российских вертолетов Ми-35М
Иллюстрационное фото

В открытых источниках появился интересный документ.

В 2008 году Российская Федерация добилась подписания контракта на поставку Бразилии 12-ти ударных вертолетов Ми-35М общей суммой $150 млн. В апреле 2010 года Бразилия получила первые 3 вертолета, а последние боевые машины прибыли в далекую латиноамериканскую страну в декабре 2015 года! Срок поставки 12 вертолетов в течение 5 лет может показаться слишком долгим, как для страны, которая всегда хвасталась своим развитым ВПК. Но, на самом деле, это было лишь начало больших проблем Бразилии, связавшейся с "качественной" российской техникой и ее обслуживанием.

Дело в том, что на сегодняшний день из 12 бразильских Ми-35М (АН-2 Sabre), из состава 2-й эскадрильи 8-й авиационной группы на авиабазе в Порту-Велью, через 10 лет эксплуатации, 2 машины полностью разобраны в формате технического каннибализма, а из оставшихся лишь 2 пригодны к полетам.

Бразильцы неоднократно жаловались на то, что российская техника очень часто ломается, а необходимые для ее ремонта запчасти и узлы своевременно не поставляются российской стороной. Это и привело к тому, что Бразилия по состоянию на 2021 год осталась практически без ударных вертолетов, а россияне с 2008 года не провели ни одного полноценного технического обслуживания. Вертолеты также не проходили капитальный ремонт, а лишь оформили продление летного ресурса на несколько машин, посредством визуального осмотра.

В 2020 году многих удивило то, что в ходе учений ВС Бразилии «Exercício Operacional Tápio 2020», принявшие участие в учениях всего два Ми-35М были без ракетного вооружения. Это удивило тех, кто не был посвящен в детали того, что российские вертолеты способны вести огонь из блоков Б8В20-А посредством НАР С-8 калибра 80 мм только с обеих сторон одновременно. Иными словами, россияне не удосужились бразильские Ми-35М обеспечить раздельным ведением огня.

Кроме того, бразильские вертолеты Ми-35М способны отстреливать ракеты "Штурм-В" и "Атака-М" только с левого пилона.

Но, есть такое ощущение, что в 2021-м Бразилия и вовсе останется без последних 2-х Ми-35М. Ведь на них очень быстро выходят из строя внутренние топливные баки, становящиеся попросту непригодными к использованию. А Россия, похоже, не особо спешит поставлять новые запчасти, и проводить полноценное обслуживание боевых машин.

Между тем, на днях, в открытых источниках появился интересный документ. Так, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук направил официальное письмо Главнокомандующему ВВС Бразилии генерал-лейтенанту авиации Антонио Карлосу Моретти Бермудесу, с просьбой продолжить с Россией сотрудничество по вертолетам Ми-35М.

Анатолий Пунчук в своем письме упоминает об открытии в 2019 году центра капитального ремонта Ми-35М в городе Белу-Оризонти, на мощностях предприятия Industria de Aviacao e Servicos S/A. Но, не смотря на подписание ряда соглашений по поставкам запчастей, а так же послепродажному обслуживанию, выполнять их "Вертолеты России" перед Бразилией не смогли в полном объеме из-за ряда внешних факторов. Например, пандемии коронавируса и непростой геополитической ситуации.

То есть, данный документ, лишний раз подтверждает, что, не смотря даже на создание центра капитального ремонта Ми-35М в городе Белу-Оризонти, никаких полноценных ремонтных работ в отношении российских вертолетов в Бразилии, со стороны России не выполнялось. Иными словами, Россия, попросту продала ударные вертолеты Бразилии и фактически забыла о них, но не забыла регулярно получать оплату за те услуги, которые по факту не осуществляла и даже поспособствовала созданию центра капитального ремонта, который ничего капитально толком ремонтировать не мог.

Например, между "Вертолеты России", в лице заместителя генерального директора по послепродажному обслуживанию Чечикова И.В и Industria de Aviacao e Servicos S/A, в лице генерального директора Роналду Алдрин Диниз Лара, было заключено соглашение, согласно которому заказчик должен переводить оплату подрядчику через компанию INTERTRADE LIMITED, реквизиты которой размещены в First Abu Dabi Bank, Dubai, размещенной по адресу ONE Plaza Suite 2003, Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 283232, Dubai – UAE. Собственно, эдакая офшорная прокладка, дабы избегать недопонимания с США.

Но куда интереснее оказался документ, отображающий "оперативное" взаимодействие АО "Вертолеты России" и бразильской Industria de Aviacao e Servicos S/A.

Так, 03.12.2018 бразильская компания IAS обратилась к АО "Вертолеты России" по вопросу послепродажного обслуживания одного из вертолетов Ми-35М ВВС Бразилии. А 12.02.2019 к АО "Вертолеты России" обратилось ФСВТС России по вопросу выполнения капитального ремонта Ми-35М ВВС Бразилии, которое 29.03.2019 было подтверждено поручением №ДШ-4016 и в итоге только 26.06.2019 АО "Вертолеты России" отправили Бразилии технико-коммерческое предложение на выполнение капитального ремонта вертолета.

То есть, грубо говоря, 7 месяцев на бумажную волокиту, а вертолет при этом стоял не боеспособный. А если завтра наркокартель нужно будет покошмарить? Или венесуэльская ДРГ заблудится в бразильских джунглях? Но дальше – больше!

19.08.2019 АО "Вертолеты России" и IAS подписали протокол об актуализации технико-коммерческого предложения и подготовке к проведению капитального ремонта ударного вертолета Ми-35М. 15.10.2019 АО "Вертолеты России" передало IAS проект контракта на выполнение ремонтных работ. Затем в Бразилии были выборы и 17.02.2020 АО "Вертолеты России" направили IAS письмо №2755/02.14.02, в котором запросило у бразильцев перечень авиационно-технического имущества и услуг, необходимых для поддержания парка Ми-35М ВВС Бразилии.

В общем, проматываем всю эту целлюлозную бюрократию сразу до 07.08.2020, когда был подписан контракт №RH-076-20-0088-11-03 по выполнению капитального ремонта вертолета… И вот, казалось, все сдвинулось с мертвой точки и вот, прилетят российские специалисты, которые отремонтируют многострадальный вертолет! Но – нет.

11.02.2021 компания IAS приостановила выполнение контракта, а 01.03.2021 сообщила, что поставит в известность Управление по контролю за иностранными активами США и поинтересуется, можно ли им сотрудничать с АО "Вертолеты России". Именно тогда Россия начинает навязывать бразильцам свою офшорную прокладку из ОАЭ — INTERTRADE LIMITED, а также предлагают провести капитальный ремонт еще трех вертолетов. Но самое смешное не это.

Самое смешное то, что многострадальный вертолет, который нуждался в капитальном ремонте и который ждал его больше двух лет, 03.02.2021 компания IAS собственными силами разобрала для последующего использования в качестве запасных частей, для оставшихся в строю Ми-35М.

И сейчас, когда Бразилия находится с без 2-х вертолетов с 12-тью неработающими боевыми машинами, российские наперсточники решили сыграть еще одну партию, выставляя виноватыми не свою неспособность выполнять на себя взятые обязательства, а короновирус и геополитику.

Не с той страной в 2008 году связалась Бразилия. Порою лучше заплатить больше, но получить качественный и высокотехничный товар, чем сэкономить и остаться, по сути, ни с чем.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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