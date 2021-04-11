В Кыргызстане проголосовали за изменения в Конституции 5 11.04.2021, 19:40

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В стране расширяются президентские полномочия.

Референдум о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана признан состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, передает информационное агентство «24».

«Можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было», — сказал Кармышаков.

Он добавил, что голосование завершилось везде, кроме некоторых заграничных участков. По его словам, грубых нарушений не было. В основном они касались технических вопросов.

Телерадиоканал КТРК со ссылкой на заявление главы ЦИК Нуржан Шайльдабекову сообщает, что по предварительным данным за изменение Основного закона страны проголосовали 80% участников референдума, против — 16%.

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