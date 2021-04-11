закрыть
11 апреля 2021, воскресенье, 21:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кыргызстане проголосовали за изменения в Конституции

5
  • 11.04.2021, 19:40
  • 1,626
В Кыргызстане проголосовали за изменения в Конституции

В стране расширяются президентские полномочия.

Референдум о внесении изменений в Конституцию Кыргызстана признан состоявшимся, поскольку явка на голосовании превысила 30%. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, передает информационное агентство «24».

«Можно сказать, что референдум состоялся. Я верю, что применения административного ресурса не было», — сказал Кармышаков.

Он добавил, что голосование завершилось везде, кроме некоторых заграничных участков. По его словам, грубых нарушений не было. В основном они касались технических вопросов.

Телерадиоканал КТРК со ссылкой на заявление главы ЦИК Нуржан Шайльдабекову сообщает, что по предварительным данным за изменение Основного закона страны проголосовали 80% участников референдума, против — 16%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина