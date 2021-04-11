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Британский блогер показал, как собрал для Top Gear машину Джеймса Бонда

  • 11.04.2021, 20:26
Британский блогер показал, как собрал для Top Gear машину Джеймса Бонда

Он даже встроил в нее огнемет.

Британский блогер и постоянный гость Top Gear Колин Ферз построил для шоу почти настоящую машину Джеймса Бонда. В ней он попробовал повторить все то, что показывали в фильмах про главного британского шпиона, пишет «Медуза».

По условиям эксперимента, машина Бонда от Колина Ферза должна была быть достаточно бюджетной — на нее можно было потратить не больше семи тысяч фунтов. За основу блогер взял BMW Z3 (этот автомобиль появлялся в Бондиане в середине 1990-х). В него британец добавил специальное дополнительное колесо, которое может приподнимать и поворачивать автомобиль — в фильмах Бонд использовал его для прицеливания во время езды.

Также Ферз вмонтировал в подкрылки разбрызгиватели машинного масла, встроил оружие в задний бампер и добавил шуточную «камуфляжную систему» — дымовая машина работает прямо в салоне и полностью скрывает водителя от посторонних. Единственный минус этой системы маскировки — водитель сам тоже почти ничего не увидит и с трудом может управлять машиной.

Но главное — огнемет в днище автомобиля! В видео, где Ферз презентовал свой «Эпичный автомобиль Бонда, сделанный в домашних условиях», блогер даже пожарил с помощью огнемета себе курицу. Правда, уже зажаренную курицу Ферз показал после перебивки — возможно, на самом деле блогер поступил не как Джеймс Бонд и купил ее в ближайшем супермаркете.

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