На площади Перемен прошла трогательная акция в память о Романе Бондаренко 2 12.04.2021, 11:27

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Роман Бондаренко

Фотофакт.

Как сообщает Telegram-канал «Баста!», жители площади Перемен в Минске провели акцию памяти Романа Бондаренко. На одном из домов появилась огромная свеча.

Сегодня ровно пять месяцев со дня убийства минчанина лукашистами.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

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