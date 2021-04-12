СМИ: Остановка обогащения урана в Иране — операция спецслужб Израиля 12.04.2021, 11:47

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Обогащение урана, возможно, остановлено на девять месяцев.

Вице-президент Ирана заявил, что причиной аварии на ядерном объекте в городе Натанз стал теракт.

Как передает BBC, Али Акбар Салех подчеркнул, что Тегеран "осуждает эту отвратительную атаку" и "оставляет за собой право на ответ".

Израильская телерадиокомпания KAN сообщает, что акция прошла при участии спецслужб Израиля. По данным источников, разведывательная служба страны "Моссад" устроила кибератаку на объект. Мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения объекта, без этого центрифуги для обогащения урана работать не смогут.

О кибератаке на объект пишет также Jerusalem Post.

Издание отмечает, что такая информация появилась в израильских СМИ со ссылками на западные источники. В то же время неназванный источник сообщил изданию, что авария в распределительной электросети на ядерном объекте в Натанзе не была случайной и причинила больше ущерба, чем сообщали власти Ирана.

Jerusalem Post также пишет, что на возможное отношение к инциденту намекнул начальник генштаба ЦАХАЛ Авив Кохави во время речи в память о павших солдатах Израиля.

Как пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в разведке США, авария парализует обогащение урана не меньше чем на девять месяцев.

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в городе Натанз произошла 11 апреля. Никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не выявлено.

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