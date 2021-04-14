В МИД РФ озвучили план действий при отключении страны от SWIFT 11 14.04.2021, 11:08

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Москва всерьез обеспокоена возможностью такого развития событий.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин озвучил план действий, в случае если Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, сообщает lenta.ru.

По его словам, в этой ситуации Москва будет задействовать другие возможности. При этом Панкин обозначил, что Россия пока не намерена отказываться от SWIFT.

Замминистра подчеркнул, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

Ранее Панкин допускал появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. По его словам, появление такой системы станет не только реакцией на современную геополитическую обстановку, но и ответом на необходимость модернизировать методы оплаты с учетом достижений в цифровой сфере. Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что Москва видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

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