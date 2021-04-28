Экологи: Обсуждение Островецкой АЭС — пустышка 28.04.2021, 13:28

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Фото: ТАСС

Белорусские атомщики проводят слушания не с целью предоставить информацию, а с целью правдивую информацию не предоставлять.

30 апреля 2021 года Госатомнадзор Республики Беларусь проводит общественные слушания «перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС».

Вынесенные на обсуждение «Информационные материалы по Белорусской АЭС» весьма объёмны но крайне малосодержательны, заявляет Белорусская антиядерная кампания.

Рассмотрим для примера раздел 14.1.2 «Газообразные радиоактивные отходы» - всего один абзац. В нём отсутствует не только информация об объёмах газоаэрозольных выбросов АЭС, но и даже не перечислены основные радионуклиды, выбрасываемые в атмосферу через вентиляционную трубу энергоблока.

Для сравнения приводим сведения об аналогичной АЭС России — Ленинградской АЭС, на которой также установлены реакторы ВВЭР-1200. Слушания в России в городе Сосновый Бор проходили в 2015 году, в документах, вынесенных на слушания присутствуют не только количественные оценки выброса при нормальной эксплуатации и при авариях, но и приведены карты возможного воздействия АЭС — зона воздействия — более 1000 километров.

Выходит, белорусские атомщики проводят слушания не с целью предоставить информацию, а с целью правдивую информацию не предоставлять и продолжать пропаганду в стиле :«АЭС — прогресс».

В вынесенных документах Белорусской АЭС раздел 14.1.2 «Газообразные радиоактивные отходы» - всего один абзац

А при обсуждении в России аналогичной АЭС на слушания были хотя бы представлены хоть какие-то количественные оценки.

В России даже говорят и про тритий (радиоактивный водород) и про С14 (радиоактивный углерод) - особо опасные радионуклиды, которые каждая АЭС выбрасывает в окружающую среду.

А при обсуждении в России аналогичной АЭС на слушания были хотя бы представлены хоть какие-то количественные оценки.

Выброс 100 ПБк - это очень много. В России признали вероятность такого выброса при аварии на АЭС с ВВЭР-1200.

Зона воздействия I-131 при аварии на АЭС с ВВЭР-1200 - более тысячи километров - это картинка из ОВОС ЛАЭС-2, предоставленного Росатомом.

Зона воздействия Cs-137 при аварии на АЭС с ВВЭР-1200 - более тысячи километров - это картинка из ОВОС ЛАЭС-2, предоставленного Росатомом.

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