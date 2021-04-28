Экологи: Обсуждение Островецкой АЭС — пустышка
- 28.04.2021, 13:28
- 1,332
Белорусские атомщики проводят слушания не с целью предоставить информацию, а с целью правдивую информацию не предоставлять.
30 апреля 2021 года Госатомнадзор Республики Беларусь проводит общественные слушания «перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС».
Вынесенные на обсуждение «Информационные материалы по Белорусской АЭС» весьма объёмны но крайне малосодержательны, заявляет Белорусская антиядерная кампания.
Рассмотрим для примера раздел 14.1.2 «Газообразные радиоактивные отходы» - всего один абзац. В нём отсутствует не только информация об объёмах газоаэрозольных выбросов АЭС, но и даже не перечислены основные радионуклиды, выбрасываемые в атмосферу через вентиляционную трубу энергоблока.
Для сравнения приводим сведения об аналогичной АЭС России — Ленинградской АЭС, на которой также установлены реакторы ВВЭР-1200. Слушания в России в городе Сосновый Бор проходили в 2015 году, в документах, вынесенных на слушания присутствуют не только количественные оценки выброса при нормальной эксплуатации и при авариях, но и приведены карты возможного воздействия АЭС — зона воздействия — более 1000 километров.
Выходит, белорусские атомщики проводят слушания не с целью предоставить информацию, а с целью правдивую информацию не предоставлять и продолжать пропаганду в стиле :«АЭС — прогресс».