Виктор Бабарико отказался давать показания в суде 17 6.04.2021, 15:53

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Виктор Бабарико

Один из главных оппонентов режима заявил, что процесс имеет политический характер.

Сегодня после обеда в суде Московского района политик и экс-банкир Виктор Бабарико должен был начать давать показания. Однако он выступил с заявлением и отказался от дачи показаний, передает «Медиазона».

«В отношении меня, в отношении моих друзей и близких, в отношении моих коллег и партнеров, все эти уголовные преследования и обвинения я считаю абсолютно необоснованными, категорически против них возражаю и считаю, что они политически мотивированы. Они не преследуют цели установления вины, доказательства этой вины. Они преследуют только одну цель изначальную. А именно: не участие мое в политическом процессе, на этих выборах президента Республики Беларусь. Об этом я говорил с самого начала», — сказал он на судебном заседании, отказавшись в дальнейшем отвечать на вопросы.

Главный соперник диктатора Лукашенко на выборах был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико — исключительно политическая расправа.

Виктор Бабарико признан политзаключенным.

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