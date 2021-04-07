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Партизаны провели акцию под Борисовом

  • 7.04.2021, 14:43
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Партизаны провели акцию под Борисовом

Она была посвящена памяти белоруски, которую до сих пор боятся власти.

Партизаны Борисовщины провели акцию, на которой выразили уважение Ларисе Гениюш и всем репрессированным политическим заключенным нашей страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Мы помним каждого. Государство до сих пор боится поэтессу. В посмертной реабилитации ее имя было дважды упразднено. А в 2007 году мемориальную доску на ее Зельвенском доме милиционеры сняли сразу же, как ее установили», — заявили участники акции.

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