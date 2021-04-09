В Норвегии почти перестали покупать обычные бензиновые и дизельные автомобили 1 9.04.2021, 11:58

фото с сайта tip.by

Доля «чистых» электромобилей в стране значительно возросла.

Информационный совет по дорожному движению Норвегии (Opplysningsrådet for Veitrafikken, OFV) опубликовал данные о продажах автомобилей в стране в марте 2021 году.

За месяц было продано 15321 новых легковых автомобилей, что на 23,1% больше, чем в марте прошлого года.

Доля «чистых» электромобилей (BEV), то есть электрических машин без двигателя внутреннего сгорания (ДВС) достигла 56,3% (в 2020 году — 54,3%).

Доля заряжаемых гибридов (PHEV) составила 28,6%.

Таким образом, доля электрических авто [BEV (battery electric vehicles) + PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles), которые относят к категории «подключаемых» или «заряжаемых от розетки», англ. Plug-in; их иногда называют Plugins] составила 84,9%.

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