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Посол Польши: Россия нарушает международное право, удерживая обломки польского самолета

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  • 9.04.2021, 12:45
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Посол Польши: Россия нарушает международное право, удерживая обломки польского самолета
Фото: EPA

Власти РФ не сдержали обещание установить памятник жертвам трагедии.

Россия нарушает международное право, удерживая обломки польского самолета. Об этом заявил посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский. Накануне 11-й годовщины Смоленской катастрофы дипломат также напомнил, что российские власти не сдержали обещание установить памятник жертвам трагедии 10 апреля 2010 года, передает «Польское радио».

Кшиштоф Краевский вступил в должность посла в марте этого года. Подавая копии верительных грамот в МИД России, он напомнил о требовании Польши вернуть обломки польского самолета.

Кшиштоф Краевский также заверил, что поднимает этот вопрос каждый раз, когда встречается с представителями иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в России.

«Польская собственность на протяжении 11 лет находится в России. Это нарушение не только международного права, но и данных когда-то обещаний», - сказал посол Польши в Москве.

Кшиштоф Краевский подчеркнул, что старания Польши вернуть обломки президентского «Туполева» и «черных ящиков» поддерживаются международными организациями, в том числе Советом Европы.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года погибли тогдашний президент Польши Лех Качиньский и 95 сопровождающих его лиц. Польская делегация летела в Катынь, чтобы отдать дань памяти польским офицерам, убитым весной 1940 года сотрудниками НКВД.

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