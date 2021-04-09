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Топ-10 самых популярных подержанных авто в Беларуси

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  • 9.04.2021, 17:33
  • 6,458
Топ-10 самых популярных подержанных авто в Беларуси

Какие на них цены?

Tut.by задался целью выяснить, от каких автомобилей хотят избавиться их владельцы. Для этого журналисты изучили объявления на av.by и собрали десятку самых распространенных моделей в продаже.

10. VW Golf 3 — 326 машин

Простой, надежный, недорогой в обслуживании — так можно было сказать как минимум о первых четырех поколениях Golf. Но в топе продаж — именно третье. Автомобиль предлагался с четырьмя типами кузова: трех- и пятидверные хэтчбеки, «универсал» и редкий кабриолет. Наш выбор — «универсал» с полным приводом и 1,9-литровым дизельным мотором.

Сейчас купить «гольфа» можно за 600 долларов. Это будет уже порядком «уставший» экземпляр 1992 года выпуска с самым слабым 1,4-литровым бензиновым мотором и «механикой».

Забавно, но самый дорогой вариант «гольфа» тоже 1992 года выпуска и с двигателем 1,4 литра. Но стоит он уже 4500 долларов. Продавец утверждает, что пробег 200 тысяч км — родной.

9. BMW E46 — 329 машин

Журналисты были уверены, что самая популярная «тройка» в продаже — это предыдущее поколение Е36. Но ошиблись. Нам BMW E46 до сих пор кажется актуальной — в ней есть стиль и драйв. И умение высасывать деньги из владельца.

Самый доступный вариант «трешки» — это трехдверный хэтчбек «компакт» с 1,6-литровым мотором и МКП. За автомобиль 2002 года выпуска просят 2999 долларов. Продавец пишет, что есть проблемы по кузову, зато салон — Recaro.

Самый дорогой лот — это BMW 3 с кузовом «кабриолет». Автомобиль продают за 14200 долларов. В активе — трехлитровый бензиновый мотор в сочетании с МКП, пробег всего 200 тысяч км и отличное состояние.

8. Volkswagen Transporter T4 — 341 машина

Мы были уверены, что золотые времена «тэчика» давно прошли. Видимо, так оно и есть, если столько этих машин выставлено на продажу. Этот трудяга хорошо себя зарекомендовал, но вот с коррозией его кузов дружит слишком тесно.

Самый дешевый T4 можно купить за 1700 долларов. Столько просят за машину 1992 года выпуска в грузовой версии. Многие элементы требуют ремонта. О пробеге у рабочей машины можно даже не заикаться.

За самый дорогой T4 хотят получить 13 500 долларов. В такую сумму оценили пассажирскую версию с длинной базой. Автомобиль 2002 года выпуска с пробегом 400 тысяч км.

7. Citroen Xantia — 360 машин

Гидропневматическая подвеска Citroen Xantia — это любовь и боль владельцев. Специалистов, способных поднять ее с колен, все меньше. А желающих продать экзотического «француза» — все больше.

Самую дешевую машину в состоянии «на коленях» продают за 450 долларов. И сказать здесь особо нечего. За такие деньги она сгодится разве что на запчасти.

Самая дорогая Xantia обойдется в 3500 долларов. Столько стоит автомобиль 2001 года выпуска с двухлитровым дизельным мотором и механикой. Продавец пишет, что есть нюансы.

6. Renault Laguna I — 382

Laguna первого поколения в свое время был удачным и популярным автомобилем. Ее любили за комфорт, вместительный салон и хорошее соотношение «цена-оснащение».

Со временем ценность упала настолько, что купить машину можно за 150 долларов. Именно столько просят за автомобиль 1995 года выпуска с пробегом 450 тысяч км и двухлитровым бензиновым мотором под капотом. Правда, судя по фото, этот экземпляр вряд ли предназначен для передвижения.

Больше всего — 3200 долларов — просят за автомобиль 1999 года выпуска с пробегом 332 тысячи км. Продавец утверждает, что это настоящая капсула времени, не бит, не крашен, в идеальном состоянии.

5. Opel Vectra B — 417

Единственное, что могло отвернуть владельца от Opel Vectra — это страсть автомобиля ржаветь всегда и везде. В остальном — солидный немецкий автомобиль за умеренные деньги.

Чтобы стать владельцем Opel Vectra, достаточно иметь 500 долларов. За такую сумму продается автомобиль 1996 года выпуска с 1,6-литровым бензиновым мотором и пробегом 350 тысяч км. Машина не заводится и ржавая.

Самая дорогая Vectra — рестайлинговая машина 2000 года выпуска с пробегом 241 тысячу км. Просят за нее аж 7500 долларов. Вероятно потому, что машина в исполнении Irmscher — это, можно сказать, «придворное» тюнинговое ателье Opel. Под капотом у машины — 2,5-литровый V6 и механическая коробка передач. И, конечно, проблемы по кузову.

4. Audi A6 C5 — 473

Естественно, наш топ-10 не мог обойтись без Audi. Самым «продажным» оказалось поколение C5. Хотя фанаты говорят, что оно уже «не настоящее» — алюминиевые подвески и все такое прочее.

Минимальная сумма, за которую можно стать обладателем Audi A6 — 2300 долларов. Столько просят за автомобиль 1998 года выпуска с прожорливым 2,8-литровым бензиновым мотором. Пробег указан как 250 тысяч км.

Самой дорогой оказалась Audi S6 с бензиновым V8 4.2 литра. 2002 год, автоматическая коробка передач, полный привод. Пробег — 302 тысячи км. Автомобиль оснащен профессиональной музыкой и «прострельным выхлопом». Находится в идеальном состоянии.

3. Peugeot 406 — 521

Кто бы мог подумать, что тройку лидеров по популярности откроет Peugeot 406. В принципе, автомобиль довольно надежный и ржавчине сопротивляется неплохо, но до идеала далеко.

Всего за 780 долларов с площадки автоконфиската продается «универсал» 406 с дизельным двигателем и пробегом 427 тысяч км. Состояние салона удручающее, кузов не лучше.

В максимальные 5499 долларов обойдется Peugeot 406 с кузовом «купе». Один из самых красивых автомобилей своего времени. В продаже экземпляр 2000 года выпуска с пробегом 380 тысяч км. Под капотом — 2,9-литровый бензиновый V6 в сочетании с «автоматом».

2. Volkswagen Passat B6 — 579

Вполне можно было рассчитывать, что самым популярным «пассатом» будет B3 или на крайний случай B5. Но оказалось, что больше всего в продаже автомобилей шестого поколения.

Совсем уж дешево купить Passat B6 не получится. Минимальная цена — 3500 долларов за седан 2005 года выпуска с двухлитровым бензиновым мотором и АКП. Пробег у машины — 300 тысяч км. При этом «ляпает двигатель и нюансы по кузову».

За самый дорогой Passat B6 просят 10 500 долларов. Но вариант интересный, если верить продавцу. Машина 2009 года с родным пробегом 151 тысячу км, зимой не эксплуатировалась. Двигатель — 1,8-литра, бензиновый, с турбонаддувом. Коробка передач — механическая.

1. BMW 5 E39 — 632

Удивлению журналистов не было предела. Потому что они ждали на первом месте Volkswagen Passat. Но в топе продаж на вторичном рынке — BMW 5 серии (E39). «Пятерка» предлагает большое разнообразие моторов и всего два кузова — седан и универсал.

За минимальные 1700 долларов можно стать обладателем автомобиля 1998 года выпуска, с двухлитровым бензиновым двигателем и АКП. Пробег — 350 тысяч км. При этом у автомобиля проблемы с «автоматом» и кузовом.

Если есть в загашнике 10 тысяч долларов, то можете купить самую дорогую E39 в Беларуси. Это седан 2001 года выпуска с 3-литровым бензиновым мотором и АКП. Никакой дополнительной информации продавец не предоставил.

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