От коронавируса в Беларуси умерло более 40 тысяч человек?12
- 9.04.2021, 17:52
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По данным Белстата, население страны в прошлом году сократилось на 60 тысяч человек.
На начало этого года в Беларуси проживало около 9,35 млн человек, примерно на 60,6 тыс. меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в статистическом бюллетене Белстата, пишет nn.by.
На начало 2021 года в стране проживало 9 349 645 человек. Годом ранее было 9 410 259, на начало 2019-го — 9 429 257.
Как менялось население Беларуси (в миллионах человек)
1996 год — 10,1773
2001 год — 9,9567
2005 год — 9,6975
2010 год — 9,4956
2015 год — 9,4531
И последние пять лет:
2017 год — 9,4697
2018 год — 9,4483 (— 21,4 тысяч в год)
2019 год —9,4293 (— 19 тысяч)
2020 год — 9,4103 (— 19 тысяч)
2021 год — 9,3496 (— 60,7 тысяч)
За 25 лет население Беларуси сократилось на 827,7 тысяч человек.
Согласно Белстату, в 2020-ом году население Беларуси сократилось на 19 тысяч, а в 2021-ом на 60,7 тысяч. Власти скрывают число умерших от коронавирус, но статистика вещь упрямая и даже по официальным данным выходит, что от COVID-19 в Беларуси умерло более 40 тысяч человек.