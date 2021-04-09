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От коронавируса в Беларуси умерло более 40 тысяч человек?

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  • 9.04.2021, 17:52
  • 8,096
От коронавируса в Беларуси умерло более 40 тысяч человек?

По данным Белстата, население страны в прошлом году сократилось на 60 тысяч человек.

На начало этого года в Беларуси проживало около 9,35 млн человек, примерно на 60,6 тыс. меньше, чем годом ранее. Такая информация содержится в статистическом бюллетене Белстата, пишет nn.by.

На начало 2021 года в стране проживало 9 349 645 человек. Годом ранее было 9 410 259, на начало 2019-го — 9 429 257.

Как менялось население Беларуси (в миллионах человек)

1996 год — 10,1773

2001 год — 9,9567

2005 год — 9,6975

2010 год — 9,4956

2015 год — 9,4531

И последние пять лет:

2017 год — 9,4697

2018 год — 9,4483 (— 21,4 тысяч в год)

2019 год —9,4293 (— 19 тысяч)

2020 год — 9,4103 (— 19 тысяч)

2021 год — 9,3496 (— 60,7 тысяч)

За 25 лет население Беларуси сократилось на 827,7 тысяч человек.

Согласно Белстату, в 2020-ом году население Беларуси сократилось на 19 тысяч, а в 2021-ом на 60,7 тысяч. Власти скрывают число умерших от коронавирус, но статистика вещь упрямая и даже по официальным данным выходит, что от COVID-19 в Беларуси умерло более 40 тысяч человек.

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