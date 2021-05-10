Как «Купалiнка» стала одной из песен белорусской революции 10.05.2021, 8:56

Фото: «Радыё Свабода»

Национальные и народные мотивы в нынешней Беларуси становятся протестными.

Белорусская соул-группа Dee Tree на прошлой неделе выпустила мини-альбом «Усю восень», в котором смешались народная музыка, стили XX века и современное звучание. Песни они посвятили «белорусам, победившим страх и равнодушие».

Вокалистка Лера Деле и барабанщик Юрий Зверев прокомментировали «Белсату» известное видео, где белорусы поют «Купалiнку» во время протестов.

У музыкантов есть ощущение, что в целом национальные и народные мотивы в нынешней Беларуси становятся протестными.

«Это произошло не сейчас и не год назад, это, мне кажется, лейтмотив политики если не последних 27 лет, то большей части этого времени, – говорит Юрий. – Поэтому да, сейчас это особенно остро, когда дошло до того, что в поезде запрещают читать на белорусском языке книги».

Лера добавляет: песни, которые сочиняют люди государственных структур, кажутся ей чудовищно некачественными. Люди «с горисполкомовским сознанием» создают «какого-то странного мутанта, который вызывает неоднозначные эмоции», не могут создать красоту, поэтому ненавидят тех, кто может. А красивое творчество могут делать только люди со свободным сознанием. Народные песни – это «красота, которая прошла через века и стала еще красивее», поэтому она ненавистна людям «горисполкомовского сознания», резюмирует она.

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