В Италии впервые главой спецслужбы назначили женщину
- 13.05.2021, 21:17
Элизабетта Беллони будет координировать деятельность спецслужб и разведывательных органов Италии.
Дипломат Элизабетта Беллони возглавит Департамент информации и безопасности Италии, который координирует деятельность спецслужб и разведывательных органов как внутри страны, так и за границей. Она станет первой женщиной на данном посту.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
Беллони сменит на этом посту нынешнего генерального директора Дженнаро Веккионе.
Назначение Беллони произошло после консультации с Межведомственным комитетом по безопасности Италии.
Отметим, что Элизабетта Беллони родилась в 1958 году в Риме. Она одной из первых девушек поступила в престижный Институт имени Массимилиано Массимо, а затем начала карьеру в дипломатии.
В 2004-2008 годах Беллони стала первой женщиной во главе управления кризисными процессами МИД Италии. В 2016 году Беллони была назначена генеральным секретарем министерства (и также стала первой женщиной на этом посту), где и работала до последнего назначения.