Белорусских водителей на границе ждет новый «сюрприз» 4 14.05.2021, 8:35

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Иллюстрационное фото onliner.by

Появились первые «ласточки» после нововведения властей.

В начале марта появилась информация: теперь за попытку «незаконного ввоза» в страну иностранцев будут отвечать и обычные водители.

Согласно нововведению (статья 24.56 КоАП), водитель должен убедиться в законности въезда в Беларусь иностранных пассажиров или лиц без гражданства, постоянно проживающих за пределами Беларуси. Если же он привезет иностранцев без необходимых документов в пункт пропуска, то будет привлечен к административной ответственности. Штраф за такое нарушение будет достигать двадцати базовых величин (580 рублей). Это правило касается и въезда из России.

То есть, теперь перед угрозой штрафа окажутся простые водители, которые подвозят, например, автостопщиков или попутчиков через приложение BlaBlaCar.

И вот первые штрафы уже посыпались в государственный бюджет. Госпогранкомитет сообщает:

За минувшие выходные в автодорожном пункте пропуска Брест иностранные граждане трижды пытались пересечь границу с пассажирами, документы которых были недействительными.

Во всех случаях нарушителями были уроженцы Чеченской Республики. Водители, проживающие в странах Европейского Союза, подвозили в пункт пропуска земляков, не проверив их документы. У двоих россиян истекли сроки действия паспортов. Что касается третьего, то его паспорт вовсе принадлежал брату.

Теперь водителей из Евросоюза оштрафуют на сумму до 20 базовых величин, а россиян с недействительными паспортами — до 50 базовых.

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