Белорусский бюджет сдулся на 1,9 миллиарда рублей 1 14.05.2021, 12:26

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По сравнению с прошлым годом казна значительно опустела.

Власти обнародовали промежуточные итоги исполнения бюджета в 2021 году. По сравнению с прошлым годом казна значительно опустела, пишут banki24.by.

Чиновники публикуют информацию об исполнении бюджета сектора госуправления, который включает республиканский бюджет, местные бюджеты и бюджет ФСЗН. Бюджет может сводиться с дефицитом или с профицитом.

В первом случае расходы казны превышают доходы, во втором — наоборот. За 1 квартал 2021 года в бюджете сектора госуправления открылась «дыра» размером 1,586 млрд BYN. Для сравнения: в январе—марте 2020-го бюджет свели с профицитом 322,6 млн BYN. Таким образом, кубышка властей опустела за год на 1,908 млрд BYN.

Основной объем дефицита сформировался в республиканском бюджете — минус 1,826 млрд BYN за 3 месяца. При этом по закону о бюджете на весь 2021 год предусматривался дефицит 4,047 млрд BYN. Минфин уже внес поправки в документы и уточненный размер дефицита на уровне республики составляет 5,597 млрд BYN.

Правда, если дело с исполнением республиканской казны и дальше пойдет таким же образом, то новых уточнений с наращиванием дефицита не избежать. Чиновники планировали покрывать дефицит за счет остатков денег из бюджетов прошлых лет и долговых инструментов.

Видно, теперь придется либо туже затягивать пояса, либо искать новые кредиты и займы. За 1 квартал доходная часть республиканского бюджета выросла в номинале к 2020 году на 9,4%.

Однако за тот же период цены в экономике, которые отражает дефлятор ВВП, поднялись на 11,2%. Это значит, что в реальном выражении доходы казны не выросли, а упали — на 1,6%. А вот расходная часть республиканского бюджета разбухла аж на 51,2%. В денежном исчислении расходы выросли к 2020 году на 2,521 млрд BYN.

Основную долю этого роста обеспечила статья «общегосударственная деятельность» (+2,487 млрд BYN). По этой расходной статье проходят дотации и субсидии регионам, а также платежи по госдолгу. В 1 квартале состоялась докапитализация Белорусского металлургического завода в Жлобине.

Согласно отчету компании с 1 января по 1 апреля уставный фонд БМЗ вырос на 1,590 млрд BYN. Параллельно на аналогичную сумму поднялась величина внутреннего госдолга. Можно сказать, что значительная доля трат казны в январе—марте пошла банально на поддержку уязвимых флагманов госсектора.

Основным доходным источником в начале 2021 года остался налог на добавленную стоимость (НДС). При этом, несмотря на ликвидацию ряда льгот по НДС с 1 января, номинальные поступления в казну возросли всего на 3,8%.

То есть реальное наполнение бюджета за счет НДС сократилось на 6,7%.

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