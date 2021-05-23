«Рок-н-ролл жив!»: что известно о победителе «Евровидения-2021» 23.05.2021, 9:59

Фото: REUTERS

История и лучших хиты группы Måneskin.

В ночь с 22 на 23 мая определился победитель «Евровидения 2021». Им стала итальянская группа Måneskin, победу которой букмекеры прочили в течение всего конкурса.

В гранд-финале зрители «Евровидения 2019» посмотрели яркое шоу от итальянской рок-группы Måneskin. Из-за того, что Италия является страной большой пятерки — одной из стран-основательниц международного песенного конкурса Евровидение, которое в этот раз проходило в 65-й раз, группа выступила лишь один раз — в гранд-финале.

Тем не менее, с самого начала Евровидения 2021 Måneskin безоговорочно считались фаворитами конкурса и удерживали лидирующее место по прогнозам букмекеров, пишет nv.ua.

«Евровидение 2021»: Как прошел гранд-финал

Måneskin получили от профессионального жюри 206 балов, а от зрителей — 318 балов. Таким образом, общее число балов составило 524. Италия обошла своего ближайшего соперника, Францию, на 25 балов.

На сцене Евровидения 2021 Måneskin исполнили песню под название Zitti E Buoni.

«Рок-н-ролл никогда не умрет!» — прокричал со сцены вокалист Måneskin Дамиано, принимая хрустальную статуэтку победителей Евровидения 2021.

Фото: REUTERS

Биография группы Måneskin

Måneskin состоит из четырех человек — лидер и вокалист группы Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Участники группы знают друг друга еще со средней школы, но как группа они сформировались только в 2015 году во время учебы в Научном лицее Кеннеди в Риме. Несмотря на то, что они называют себя рок-группой, ее участники смешали в своем творчестве все свои музыкальные вкусы: рок, реп, регги, фанк и даже поп-музыку. Песни группа исполняет на итальянском языке.

Группа получила название Måneskin — это слово из датского языка, которое означает лунный свет. Это отсылка к родине единственной девушки в группе — Виктории.

Их путь на сцену начался с концертов на улочках и площадях в исторической части Рима, а на один из первых клубных концертов пришло около 30 человек.

Популярность к группе пришла в 2017 году после того, как она заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского талант-шоу XFactor. В 2018 году группа выпустила два сингла Morirò da Re и Torna a casa, за которыми последовал дебютный альбом Il Ballo della Vita, ворвавшийся в итальянские чарты.

Возможно, секрет успеха Måneskin объясняется европейским туром в поддержку альбома, в котором они дали 66 концертов. В марте 2021 года группа выпустила свой второй альбом Teatro d’Ira — Vol. Клипы Måneskin набирают десятки миллионов просмотров в YouTube. Весной 2022 года запланирован большой тур по Италии.

Победа в Евровидении — это не первая победа Måneskin в 2021 году. В марте они стали победителями престижного итальянского песенного конкурса Сан-Ремо 2021.

Лучшие хиты группы Måneskin

Напомним, 22 мая в гранд-финале «Евровидения 2021» выступили представители 26 стран — десять победителей первого полуфинала, десять победителей второго полуфинала, пять представителей стран Большой пятерки (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция), и представитель страны-хозяйки конкурса — Нидерландов.

За несколько часов до окончания гранд-финала песенного конкурса «Евровидение 2021» и объявления победителя стали известны лауреаты еще одной награды, которая вручается в его рамках — премии Марселя Безансона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».