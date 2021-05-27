ЕС введет санкции в отношении финансовых операций Беларуси, экспорта калийных удобрений и близких к Лукашенко компаний 8 27.05.2021, 12:42

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Об этом заявили глава МИД Германии и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Издание Economic Times, цитируя слова главы МИД Германии Хайко Мааса, сообщает, что предложенные Евросоюзом экономические санкции в отношении Беларуси нанесут ущерб финансовым операциям страны.

«Мы стремимся значительно нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси», - заявил Хайко Маас перед встречей с ЕС.

Про экономические санкции заявил Reuters и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель:

«Угон самолета и задержание двух пассажиров совершенно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций», - заявил он.

Жозеп Боррель также заявил, что два обсуждаемых главами МИД направления санкций по Беларуси - экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

По данным глав МИД других стран санкции могут быть нацелены на компании близкие к режиму, сектор нефтепродуктов и экспорт калийных удобрений.

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