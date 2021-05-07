Дмитрий Бондаренко: В заговоре против Лукашенко участвует каждая белорусская семья 12 7.05.2021, 8:12

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Фото: AP

Перемен в стране хотят абсолютно все.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

– Непрерывные протесты в Беларуси продолжаются уже 271 день. Давайте зафиксируем, чего за это время удалось добиться, в какой точке революции мы находимся?

– Добиться удалось многого. Например, совсем недавно был озвучен документ участников заседания министров иностранных дел «большой семерки», где говорится о необходимости проведения новых президентских выборов в Беларуси и освобождения всех арестованных по политическим делам.

Подобное как раз говорит о том, что белорусский вопрос обсуждается на самом высоком мировом уровне, это признание того, что действительно белорусский народ высказал свою волю к переменам и во время выборов, и во время многомесячных протестов против их фальсификации. Такого никогда не было, чтобы о Беларуси говорили на таком высоком уровне.

В революции существует время наступления и время обороны – сейчас мы находимся в обороне, которая также является неотъемлемой частью революционного процесса.

Бывают такие события, когда все происходит за несколько дней, но так как у нас действительно тоталитарный режим, наша борьба продолжается.

Выскажу свое мнение: мы имеем дело не только с белорусской революцией, мы имеем дело с региональной революцией, которая началась в Украине, где украинский народ выступил против попыток установления диктатуры. Белорусы сейчас хотят изменения к лучшему, хотят, чтобы страна стала похожей на европейские страны. Революционные процессы, на мой взгляд, мы видим и в России, где путинский режим выглядит отсталым и архаичным на фоне развития новых технологий, на фоне того, что молодое поколение россиян стремится жить в цивилизованной стране.

– Если говорить о положении режима, то одним из маркеров является история с так называемым заговором против Лукашенко. Какие последствия она имеет?

– Я бы сказал несколько слов о причинах этого события. На мой взгляд, вот эта пропагандистская кампания «Заговор» была инсценирована российской стороной. Мы знаем, что представитель российского МИД Мария Захарова в самом начале всей этой истории выступила с публичным заявлением, что высылка 18 российских шпионов-дипломатов из Чехии и других стран связана с тем, чтобы перекрыть «важнейшее событие – заговор против Лукашенко». Тут сама Захарова попыталась выступить в роли спин-доктора, человека, который пытается изменить неблагоприятное освещение какого-то события СМИ, но выступила в роли классического вора, который кричал «держите вора» про других. Это просто анекдотично.

Если заговор против Лукашенко был, то почему именно Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, чтобы сменить тему, информационную повестку дня?

Ситуация выглядит так, что россияне знали, что эта высылка произойдет, скандал будет огромным, а за всем этим последуют санкции, потому что фактически было доказано ведение боевых действий, операций на территории страны НАТО.

Доказательства причастности России к этим взрывам, повлекшим жертвы, стало сильным ударом во всех отношениях по Москве – и в политическом, и информационном плане. Кремлю надо было перевести стрелки, попытаться сменить тему. Здесь и попросили Лукашенко: «Саша, помоги, изобрази заговор». Он его и изобразил так, как мог он и его деградировавшие спецслужбы.

Абсолютно понятно, почему это вызвало смех в Беларуси. На роль главных заговорщиков были назначены Федута и Костусев. Естественно, это фигуры, которые никак не тянут на организаторов заговоров, но для российской аудитории попытались продать вот эту, скажем, импровизацию. Не получилось ни там, ни там, а что делать с этим заговором – никто не знает.

Мы можем только в этой ситуации посмеяться и посочувствовать тем людям, которые были назначены на роль «козлов отпущения». Ведь на самом деле в заговоре против Лукашенко участвует каждая белорусская семья. На каждой кухне сегодня обсуждают, что делать с Лукашенко: повесить, расстрелять или четвертовать.

– Часто приходилось слышать о том, что решающим для победы событием в августе стал бы переход силовиков на сторону народа. За последние время появилась информация о запрете выезда сотрудников МВД и КГБ из Беларуси, лишении званий 87 офицеров, массовой «оптимизации» в различных органах. Могут ли подобные действия повлиять на переход силовиков на сторону народа в будущем?

– Если говорить об августе 2020 года – тогда ситуация была очень хрупкая для режима. Здесь надо понимать, что Лукашенко как трус отказался от того, чтобы участвовать в выборах на равных с такими людьми, как Статкевич, Бабарико и Тихановский. Он их просто отправил в тюрьму, а назначил своим соперником домохозяйку Светлану Тихановскую. Лукашенко с треском проиграл ей выборы, но понимал, что женщина без всякого опыта не станет той фигурой, которой присягнут силовики Беларуси.

Если бы выборы выиграл (а каждый из них бы их выиграл) Статкевич, Бабарико или Тихановский, то, ясное дело, что в августе бы произошел переход большинства руководителей силовых ведомств на сторону победителя. Присягать испуганной Тихановской для силовиков было сложно.

Дальнейшие события показали, что армия не хотела выполнять преступные приказы Лукашенко, руководители армии всячески старались уклоняться от исполнений этих приказов. Мы помним, когда Лукашенко бегал с автоматом, даже выдал боевое оружие своему несовершеннолетнему сыну, лишь бы заручиться поддержкой ОМОНа, который его защищал. Все это говорило о том, что его власть действительно висит на волоске.

С другой стороны, можно сказать, что среди офицеров, сержантского, рядового состава и армии, и милиции, и внутренних войск оказалось достаточно много настоящих героев, людей, которые понимают присягу как защиту граждан, а не как выполнение преступных приказов сбрендившего диктатора.

Не только 87 человек, но сотни и тысячи людей уволились в это время, саботировав приказы Лукашенко. Естественно, многолетняя селекция силовых структур, когда кадры набирались не по профессиональным качествам, а по готовности выполнить любой приказ или, возможно, принимались люди с нездоровой психикой, сказалась. К сожалению, в тот момент многие сотрудники силовых структур стали преступниками, применив силу против своего народа, а также пытки и издевательства против незаконно задержанных мирных граждан.

Сейчас происходит отрезвление, потому что они тоже читают информацию о том, что в разных странах на основании универсальной юрисдикции возбуждаются дела против белорусских преступников в форме. Уже создана международная платформа, которая готовит документы в ООН и для подготовки Гаагского суда для главарей белорусского режима. Идет накопление фактов по тысячам случаев незаконных действий силовых структур.

Во многом разрешение вопроса о том, на чьей стороне окажутся представители силовых структур, будет зависеть и от разумных действий лидеров белорусского протеста.

Безусловно, с силовиками, пускай и совершивших преступления, надо работать и объяснять им, какая сейчас ситуация в стране, что может ожидать преступников в дальнейшем. Так как наша победа в революции неизбежна, я думаю, что значительная часть белорусских военных, милиционеров, сотрудников других силовых ведомств в конце концов перейдут на сторону народа.

– Если говорить о геополитике, в последнее время Лукашенко начал говорить о перекрытии транзита через Беларусь. В глобальном смысле, такие действия могут приблизить осознание того, что и Западу, и Востоку нужен стабильный и договороспособный глава Беларуси?

– Несомненно, потому что Лукашенко же не перекроет поставку только западных товаров в Россию и Китай, как он говорит. Он перекроет общий транзит, а сторонами, которые понесут значительные убытки, будут как Евросоюз, так и Россия, Китай и другие страны. Это заявление говорит о его психической неадекватности и вы абсолютно правы, что выработка совместного решения ключевых мировых игроков и стран, являющихся соседями Беларуси, по решению вопроса Лукашенко ускорится. Могу сказать, что решение будет не в его пользу.

– До августовских событий мейнстримом среди белорусских аналитиков и политологов было то, что «выборы пройдут по сценарию 2015 года, режим монолитен, а оппозиция слаба». Вы, другие представители «Европейской Беларуси», говорили о том, что ситуация в Беларуси революционная. На какие факторы вы опирались в своем прогнозе?

– Протесты рассерженных белорусов, марши «нетунеядцев» в 2017 году, свидетельствовали о том, что белорусский народ терпеть сложившееся положение уже не хочет.

Одновременно эти события стали сигналом обратной связи для всех белорусов: то, о чем говорили простые женщины, мужчины, молодежь, например, в Пинске, было весьма созвучно c тем, что чувствовали люди в Витебске. На протестах в Бресте говорили понятные для жителей Гомеля вещи. Тогда географический охват и массовость акций свидетельствовали, что жизнь простых людей в Беларуси очень тяжела.

Второй фактор, говорящий о том, что Лукашенко пора менять, следующий: он перестал выражать интересы большой группы правящего класса, абсолютного большинства силовиков и директората.

У многих есть коттеджи, собственность, «заводики», которые еще государственные, но на самом деле под их контролем, у многих есть счета за рубежом. Многие из них хотели бы легально и законно заниматься бизнесом и спокойно путешествовать по миру.

Поведение диктатора во время коронавируса, которое привело к смертям десятков тысяч белорусов, в том числе, чиновников, и силовиков, родных и близких государственных служащих, показало, что Лукашенко просто неадекватен, он опасен для всех. Когда людей из системы – Бабарико или Цепкало – поддержало столько госслужащих, когда власть признает, что очень многие силовики подписывались за выдвижение их в кандидаты в президенты, стало понятно, что время колхозного диктатора окончательно прошло.

Также власть довела экономику страны до ручки и абсолютное большинство граждан живет очень плохо, Беларусь уже занимает практически последнее место по заработной плате в Европе.

Неспособность властей управлять экономикой говорит о том, что наша революция неизбежно закончится победой, потому что невозможно жить только в долг.

Мы видим, какими темпами идет наращивание государственного долга, суммарного валового, включая и банковский сектор, и крупные предприятия, и акционерные общества. Дело движется к развязке, но, наверное, смена власти не произойдет сама, а только при активном нашем участие.

– Как можно приблизить развязку?

– Не надеяться на то, что кто-то сможет решить наши вопросы. При всем внимании в мире к белорусской ситуации, это не избавляет белорусов от конкретных действий по смене власти в стране. Мы, руководители гражданской кампании «Европейская Беларусь», многие другие политики, говорили, что существует ряд действий, которые приблизят нас к освобождению страны. Это международные санкции, забастовки и уличные протесты.

Мы видим, что уже работают санкции, мы видим, что белорусская диаспора во многих странах проводит акции именно с требованиями введения санкций против режима Лукашенко и освобождения всех политических арестованных.

Мы видим, что протесты пока проходят в форме партизанских акций, что характерно для белорусов, но, как говорят многие люди, с которыми я общаюсь в Беларуси, ненависть к режиму только усиливается. Я думаю, что в течение нескольких месяцев состоится решающая битва добра и зла в Беларуси, а Лукашенко и его подельники будут отправлены на свалку.

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