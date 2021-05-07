Нацбанк Беларуси показал убыток в 12 миллиардов рублей 9 7.05.2021, 9:59

5,226

фото: bymedia.net

«Дыра» начала формироваться еще при Прокоповиче и Ермаковой.

Чиновники обнародовали отчет Национального банка за 2020 год. В этом документе есть немало интересных фактов о работе регулятора, пишут banki24.by.

Каждый год отчет НБРБ утверждают указом Лукашенко. При этом публикация отчета происходит уже в году, который следует за отчетным. Вот и теперь текст документа появился только в мае.

Отчет Нацбанка содержит бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. В балансе НБРБ есть строка, которая называется «накопленный убыток». Она отражает потери, которые понес регулятор за годы, предшествовавшие отчетной дате.

Так вот, накопленный убыток Нацбанка к началу 2021 года достиг 12,3 млрд BYN. Этот убыток начал формироваться при предыдущих руководителях НБРБ — Петре Прокоповиче и Надежде Ермаковой.

Сильнейшие удары по прибыльности регулятора нанесли девальвация белорусского рубля и кризисы 2011 и 2014—2016 гг. Если на конец 2010 года убытков не было и капитал Нацбанк был в положительной области, то с 2011-го началось накопление пробоин.

В результате к 1 января 2021 года собственный капитал Нацбанка составил минус 5,594 млрд BYN. В обычные организации при отрицательном капитале вливают деньги либо их ликвидируют.

Однако это орган в системе госуправления и он не может прекратить существование по таким же основаниям, как частный бизнес. Надо отдать должное чиновникам: в последние годы отрицательный капитал удается постепенно сокращать.

Еще на 1 января 2019 года он был равен минус 8,577 млрд BYN, а к 1 января 2020-го составил минус 8 млрд BYN. Это происходит на фоне перехода к свободному курсу белорусского рубля. С 1 августа 2018-го режим курсообразования белорусского рубля официально классифицирован МВФ как плавающий.

Переклассификация отражена в отчете МВФ «О валютных режимах и валютных ограничениях», который был опубликован в октябре 2020 года. Что касается конкретных периодов, то в 2019 году Нацбанк получил убыток в 281,3 млн BYN, а в 2020 год сократил размер убытка до 2,8 млн BYN.

Снизить потери в НБРБ смогли через уменьшение убытков по разнице процентных доходов и расходов. Если в 2019-м она составила минус 236,9 млн BYN, то в 2020-м — минус 16,1 млн BYN.

Также Нацбанк кратно нарастил чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями — с 10,2 млн BYN в 2019-м до 59,5 млн BYN в 2020-м. Видимо, это было связано с увеличением стоимости золота на мировом рынке.

В 2020 году НБРБ получил чистый доход по операциям с иностранной валютой — 14,7 млн BYN. За 2019 год по этой строке отчета значится чистый расход — минус 2,7 млн BYN.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».