В структуре администрации Лукашенко начались «политические чистки» 13 8.05.2021, 8:36

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иллюстрационное Фото

Таракана не поддерживают даже в его администрации.

В Национальном центре правовой информации в последний месяц происходят политические чистки, передает «Радыё Свабода». Уволили уже 15 человек, и процесс еще не прекратился.

Национальный центр правовой информации занимается сбором, обработкой и распространением правовых документов. После того, как НЦПИ публикует документы на портале pravo.by, они вступают в законную силу.

По словам сотрудницы центра Ольги, «чистки» начались в апреле. Уволили даже девушку, которой оставался еще месяц сидеть в декретном отпуске. «Она рассказала потом, что подписывалась за Бабарико, и так мы поняли, что пошли политические чистки. Но они искали любую формальную зацепку, чтобы было все законно», — говорит сотрудница НЦПИ.

По ее словам, сотрудникам предлагали написать заявление на увольнение по собственному желанию.

Казалось бы, администрация «президента», но их не смогли заставить. Но угрозами и мелким шантажом пытались надавить. И теперь те, кто не подписал то письмо, ждут, что их тоже могут уволить. А у нас же целыми отделами не подписывали эти письма. Хотя мы и не завод, но всех в один момент они уволить не могут, кто-то должен работать. Но точечно, по человеку из отдела, увольняют. Известно, что планируются очередные увольнения», — говорит один из уволенных сотрудников центра.

По его словам, открытых противников власти в центре — около 30%, около 10% поддерживают Таракана. А остальные — пассивные люди.

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