Германия будет наказывать за торговлю с компаниями, нарушающими права человека

Германия будет наказывать за торговлю с компаниями, нарушающими права человека4
- 12.06.2021, 11:47
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Штраф может достигнуть до двух процентов от годового оборота.
Парламент Германии одобрил новый закон, согласно которому крупные компании будут нести юридическую ответственность за нарушения прав человека и окружающей среды в рамках своих глобальных цепочек поставок, сообщает Ecotextile
Согласно этому закону, компании в Германии должны принять серьезные меры, которые предотвращают злоупотребления в их цепочках поставок.
Те, кто не выполняет требования нового законодательства, должны будут заплатить штрафы, эквивалентные двум процентам от их годового оборота.
Напомним, многие немецкие компании торгуют и с белорусским режимом. В частности — Siemens.