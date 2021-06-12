Германия будет наказывать за торговлю с компаниями, нарушающими права человека 4 12.06.2021, 11:47

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Штраф может достигнуть до двух процентов от годового оборота.

Парламент Германии одобрил новый закон, согласно которому крупные компании будут нести юридическую ответственность за нарушения прав человека и окружающей среды в рамках своих глобальных цепочек поставок, сообщает Ecotextile

Согласно этому закону, компании в Германии должны принять серьезные меры, которые предотвращают злоупотребления в их цепочках поставок.

Те, кто не выполняет требования нового законодательства, должны будут заплатить штрафы, эквивалентные двум процентам от их годового оборота.

Напомним, многие немецкие компании торгуют и с белорусским режимом. В частности — Siemens.

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