В Беларуси фото человека нельзя будет распространять без его разрешения 28 12.06.2021, 13:02

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Фото: «Радыё Свабода»

Силовики боятся, что их фото станут достоянием общественности?

Новая редакция Гражданского кодекса запретит распространение изображения человека, в том числе фотографии, без его согласия, сообщил министр юстиции Олег Слижевский, пишет сайт naviny.by.

«Пожалуй, следует также отметить, что вводится статья, которая предусматривает дополнительную охрану изображения гражданина. Эта статья предусматривает, что изображение гражданина, его фотография не может распространяться, передаваться без согласия самого гражданина. За исключением тех случаев, если это не общая какая-то фотография, в общедоступном общественном месте», — сказал Слижевский.

Возможно, данное изменение в законодательстве направлено на защиту силовиков. Во время протестов фото преступников активно распространялись в Сети.

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