Археологи нашли целое куриное яйцо возрастом 1000 лет 4 12.06.2021, 13:21

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Его сохранность обусловлена условиями, в которых оно находилось.

Израильские археологи нашли в выгребной яме раннеисламского периода целое куриное яйцо. Как сообщает Управление древностей Израиля, находку сделали в комплексе производственных построек византийского периода в Явне. Возраст яйца оценивается в 1000 лет, пишет «Зеркало недели. Украина».

Ученые отмечают, что ранее удавалось найти фрагменты яичной скорлупы и более ранних периодов. Но целые яйца находят очень редко. По мнению исследователей, сохранность найденного яйца обусловлена условиями, в которых оно находилось, - в окружении мягких отходов.

Птицеводство появилось в Израиле около 2300 лет назад. В исламский период, примерно с VII века нашей эры, в этом регионе наблюдается уменьшение количества костей свиней, что связано с запретом на употребление свинины. Жителям нужен был источник белка, который они нашли в курином мясе и яйцах.

По словам исследователей, найденное яйцо было треснутым и часть его содержимого вытекла, но часть желтка все же сохранилась. Почему оно оказалось в выгребной яме тысячу лет назад, неизвестно. Ученые отмечают, что нашли в этом месте и другие интересные предметы. Среди них – три костяные куклы.

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