Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров российской «Зарубежнефти» 12.06.2021, 15:10

Он выдвинут в качестве представителя России.

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров российской государственной компании «Зарубежнефть». Распоряжение правительства со списком кандидатов, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации, сообщает РБК.

Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России. В документе экс-премьер указан как президент компании Apteras Sarl.

Франсуа Фийон был премьер-министром Франции в период с 2007 по 2012 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».