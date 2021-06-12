закрыть
12 июня 2021, суббота, 15:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров российской «Зарубежнефти»

  • 12.06.2021, 15:10
Экс-премьера Франции Фийона выдвинули в совет директоров российской «Зарубежнефти»

Он выдвинут в качестве представителя России.

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона выдвинули в совет директоров российской государственной компании «Зарубежнефть». Распоряжение правительства со списком кандидатов, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на портале правовой информации, сообщает РБК.

Фийон выдвинут в совет директоров «Зарубежнефти» в качестве представителя России. В документе экс-премьер указан как президент компании Apteras Sarl.

Франсуа Фийон был премьер-министром Франции в период с 2007 по 2012 год.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проигранный режимом мир
Проигранный режимом мир Юрий Пшенник
Пора заканчивать цирк
Пора заканчивать цирк Telegram-канал «Баста!»
Что можно сделать с людоедом Лукашенко?
Что можно сделать с людоедом Лукашенко? Лев Шлосберг
Кремль навсегда потерял Беларусь
Кремль навсегда потерял Беларусь Андрей Пионтковский