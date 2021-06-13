South China Morning Post: Китайские компании откажутся от сотрудничества с Беларусью
- 13.06.2021, 8:18
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Без хороших отношений с ЕС Минск— уже невыгодный проект для Пекина.
В крупнейшей газете Гонконга, South China Morning post, вышла публикация на тему китайского сотрудничества с Беларусью после «августовских событий».
Издание пишет, что многие китайские компании откажутся от сотрудничества с Беларусью потому что теперь эту страну под санкциями китайские бизнесмены больше не рассматривают как коридор в ЕС.
Также Китай должен принимать решение о дальнейшем сотрудничестве с Беларусью после консультаций с Кремлем из-за продолжительного российского влияния на Беларусь.
Углубление сотрудничества с Китаем при нынешней позиции США означает новые санкции. Куда более быстрые, чем в случае с нарушениями прав человека.
Без хороших отношений с ЕС Беларусь — уже невыгодный проект для китайской торговой экспансии.
Китайский отказ от дальнейшего инвестирования в Беларусь уже трансформируется в фантастические заявления из параллельной реальности.