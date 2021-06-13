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На Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело

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  • 13.06.2021, 21:12
  • 11,028
На Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело

Будет ли Россия спасать свою гражданку?

На Софью Сапегу завели еще одно уголовное дело. Ее адвокат заявил, что ознакомился в Следственном комитете с документами о задержании и возбуждении в мае еще одного уголовного дела против нее.

«В пятницу (11 июня) адвокат в управлении Следственного комитета по Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также другими сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела», — сказал в воскресенье ТАСС адвокат Александр Филанович.

Также стало известно, что Софья Сапега подала жалобу в суд на свое задержание.

Софья Сапега — подруга Романа Протасевича. Она была задержана вместе с ним после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Сапега гражданка России. Сейчас она находится в СИЗО КГБ.

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