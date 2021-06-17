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Збигнев Глюза: Лукашенко будет наказан согласно международному праву

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  • 17.06.2021, 22:38
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Збигнев Глюза: Лукашенко будет наказан согласно международному праву
Збигнев Глюза

Белорусский диктатор теряет шанс пойти путем Ярузельского.

Збигнев Глюза, председатель правления, главный редактор фонда Ośrodek Karta поделился своим мнением о происходящем в Беларуси в контексте таких исторических событий как Майдан 2013-2014 годов в Украине и движение «Солидарности» в Польше в 1980 году, передает «Радио Польша».

– Анализируя это движение, многомесячный марш в Беларуси, я бы сказал, что в нем не было политического концепта. И очень часто говорилось о слабости этого движения, которое не организовывалось как оппозиция Лукашенко, а являлось неким бесформенным бунтом. Я считаю, что в этой бесформенности также заключена сила. Если сразу же выдвигаются лидеры и концепт, а движение становится чисто политическим, то тогда внимание концентрируется на определенных лидерах, группах. Так было, например, в Польше, и поэтому столь быстро был уничтожен миф «Солидарности». В Беларуси же мы имеем дело с движением снизу, со стороны общества, которое не принимает реальность и не формулирует политическую линию, а лишь выражает несогласие с той реальностью, которая утверждается. Это универсальная сила, и несмотря на то, что сейчас нет возможности протестовать так, как раньше, я уверен, что общество изменилось и уже никогда не примет того, что сейчас наблюдается.

Вспоминая о событиях на Майдане в Киеве в контексте событий в Беларуси Збигнев Глюза отмечает:

– Я был в Киеве после Майдана, в 2014 году. И тогда мы подняли документацию по Майдану, которая была опубликована в книге Ogień Majdanu («Огонь Майдана») по-польски и по-украински. Это была хроника событий тех трех месяцев. И оказалось, что людей на Майдане вдохновляла, была источником энергии в первую очередь «Солидарность». Я встречался с людьми, которые в Киеве создавали Музей Майдана, и они говорили о событиях на рубеже 2013 и 2014 года как о своего рода наследии «Солидарности». Это было восстание, в результате которого у властьимущих было отобрано право господствовать. И я считаю, что Майдан стал важным источником вдохновения, импульсом для Беларуси.

Продолжая польско-украинско-белорусские параллели Збигнев Глюза приходит к выводу:

– События прошлого года в Беларуси будут иметь очень серьезные последствия. Поведение самозванца (Александра Лукашенко. — Ред.) не будет определять будущее белорусского общества. Мне кажется, так не будет.

Возьмем два примера из прошлого, которые могут указывать на то, как может сложиться будущее Беларуси. Я имею ввиду судьбу Войцеха Ярузельского и Виктора Януковича. Янукович, бежавший из страны после Майдана, является противоположностью Ярузельского, который отказался от своих диктаторских методов и в диалоге с оппозицией принял перемены. Мне кажется, что в последние недели Лукашенко теряет шанс пойти путем Ярузельского, хотя еще в конце прошлого года мне это казалось возможным. Мне казалось, что он, видя, до чего довел ситуацию, будет пытаться дать задний ход. А сейчас все наоборот, особенно после истории с самолетом (с Романом Протасевичем на борту. — Ред.). То, что творит Лукашенко, это преступления против человечества. И международные учреждения должны принять меры к системному противодействию этому.

Збигнев Глюза полагает, что в то же время события в Беларуси могут повлиять на ситуацию в России:

– То, что произошло и происходит в Беларуси, станет направлением развития в России. Это своего рода общая судьба. То, что произойдет на постсоветском пространстве, очертит измерение свободы в обществах этого региона Европы. Сейчас происходят очень важные вещи, драматические. Но я надеюсь, что не трагические, которые не приведут к поражению общества. Хотя сейчас многие комментаторы так рассуждают, потому что вырос уровень насилия и снижения насилия не предвидится. Но я уверен, что такую политику проводить длительное время невозможно. И несмотря на слабую реакцию ЕС и мира, Лукашенко все же не признается президентом Беларуси. Кроме того, такого рода лица должны быть наказаны согласно международному праву. И я считаю, что в будущем так и будет.

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