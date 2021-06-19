Беларусь единственная в ООН проголосовала против резолюции по Мьянме 19.06.2021, 10:01

Редкий случай в истории дипломатии.

Резолюция по ситуации в Мьянме — там в феврале этого года произошел военный переворот — была принята Генеральной Ассамблеей ООН 18 июня, сообщает «Наша Нива».

Резолюция призывает к восстановлению демократического процесса и уважению прав человека.

119 стран проголосовали «за», 36 воздержались — среди них Китай, Россия и Индия. И только одна страна проголосовала против. Это была Беларусь.

Куба и Венесуэла воздержались. Туркменистан и Северная Корея не голосовали.

Резолюции ООН имеют символический характер. Для принятия реальных мер нужно решение Совета безопасности, а там Китай и Россия имеют право вето.

Переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Армия отменила результаты выборов, после того как второй раз подряд избиратели партия, имеющая поддержку военных, получила абсолютное меньшинство голосов. Государственный советник Аунг Сан Су Чжи и другие лидеры партии-победители, Национальной лиги за демократию, остаются под арестом.

Связи Беларуси с Мьянмой минимальны. Мьянма — одна из беднейших стран мира — покупает у Беларуси оружие.

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