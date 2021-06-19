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В Варшаве проходит «День Беларуси»

  • 19.06.2021, 15:09
В Варшаве проходит «День Беларуси»
Фото: «Белсат»

В столице Польши открылась белорусская выставка-ярмарка.

«День Беларуси» – под таким названием в Варшаве состоялась выставка-ярмарка в поддержку белорусских художников и мастеров, сообщает «Белсат».

Брошь в виде карты Беларуси и в бело-красно-белом цвете представлена среди произведений ремесленников на ярмарке белорусских ремесленников в мультикультурном центре.

Фото: «Белсат»

Каждый час проходили мастер-классы, продавались изделия ручной работы.

Посетители ярмарки белорусских ремесленников в мультикультурном центре в Варшаве рассматривают произведения белорусских мастеров
Фото: «Белсат»

Состоялся премьерный показ спектакля «Тутик и мы» в исполнении маленьких белорусов из театра «Купалинка».

Женщина вывешивает национальный костюм во время выставки-ярмарки «День Беларуси»
Фото: «Белсат»

Также выступил «Белорусский хор в Варшаве».

«Белорусский хор в Варшаве» выступает в мультикультурном центре Варшавы
Фото: «Белсат»
Мастер Людмила Зах показывает посетительнице выставки-ярмарки «День Беларуси» в мультикультурном центре в Варшаве, как плести кружево
Фото: «Белсат»
Дети белорусов играют премьерный спектакль «Тутик и мы» белорусского театра в Варшаве «Купалинка»
Фото: «Белсат»
Девочка готовится к выступлению в спектакле «Тутик и мы» белорусского театра в Варшаве «Купалинка»
Фото: «Белсат»
Мастер Ирина Дорофейчик делает куклу из соломы во время выставки-ярмарки белорусских ремесленников в мультикультурном центре в Варшаве.
Фото: «Белсат»
Музыканты играют в мультикультурном центре Варшавы, где проходит выставка-ярмарка «День Беларуси» в поддержку белорусских художников и мастеров.
Фото: «Белсат»
Посетители ярмарки белорусских ремесленников в мультикультурном центре в Варшаве рассматривают произведения белорусских мастеров: украшения, куклы, картины и друге.
Фото: «Белсат»
Посетители ярмарки белорусских ремесленников в мультикультурном центре в Варшаве рассматривают произведения белорусских мастеров: украшения, куклы, картины и другое.
Фото: «Белсат»
Традиционные куклы, которые можно было приобрести во время выставки-ярмарки белорусских ремесленников «День Беларуси» в мультикультурном центре в Варшаве
Фото: «Белсат»
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