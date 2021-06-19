В Варшаве проходит «День Беларуси»
В столице Польши открылась белорусская выставка-ярмарка.
«День Беларуси» – под таким названием в Варшаве состоялась выставка-ярмарка в поддержку белорусских художников и мастеров, сообщает «Белсат».
Каждый час проходили мастер-классы, продавались изделия ручной работы.
Состоялся премьерный показ спектакля «Тутик и мы» в исполнении маленьких белорусов из театра «Купалинка».
Также выступил «Белорусский хор в Варшаве».
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