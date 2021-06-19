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Посол США в России вскоре прибудет в Москву

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  • 19.06.2021, 19:15
Посол США в России вскоре прибудет в Москву

Американская дипломатическая миссия начнет работу по направлениям, очерченным Байденом на саммите в Женеве.

Посол США в России Джон Салливан в скором времени планирует прилететь в Москву и возобновить работу в американской дипломатической миссии в РФ, передает «Голос Америки».

«После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США», - приводит слова Салливана официальный представитель посольства США в России Джейсон Ребхольц.

Салливан отметил, что в его планах - работа по направлениям, обозначенным президентом Джо Байденом в ходе саммита с Путиным в Женеве. В частности, речь идет о работе над вопросами, связанными со «стратегической стабильностью, соблюдением прав человека и выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

Ранее российские СМИ сообщили о том, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов планирует вернуться в Вашингтон уже в июне.

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