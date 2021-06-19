Посол США в России вскоре прибудет в Москву 1 19.06.2021, 19:15

Американская дипломатическая миссия начнет работу по направлениям, очерченным Байденом на саммите в Женеве.

Посол США в России Джон Салливан в скором времени планирует прилететь в Москву и возобновить работу в американской дипломатической миссии в РФ, передает «Голос Америки».

AmbSullivan: “After an important summit, I look forward to returning to Moscow soon to lead the strong team @USEmbRu as we implement #POTUS Biden’s policy directives outlined in Geneva, including strategic stability, #humanrights, a stable & predictable relationship w/ #Russia.” — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 19, 2021

«После важного саммита я с нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Москву, чтобы возглавить сильную команду посольства США», - приводит слова Салливана официальный представитель посольства США в России Джейсон Ребхольц.

Салливан отметил, что в его планах - работа по направлениям, обозначенным президентом Джо Байденом в ходе саммита с Путиным в Женеве. В частности, речь идет о работе над вопросами, связанными со «стратегической стабильностью, соблюдением прав человека и выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией».

Ранее российские СМИ сообщили о том, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов планирует вернуться в Вашингтон уже в июне.

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