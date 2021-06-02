СМИ: За государственным переворотом в Мали стоит соперничество между Парижем и Москвой 1 2.06.2021, 13:36

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фото: epa

Российские инструкторы воюют против повстанцев в обмен на доступ к полезным ископаемым страны.

"Некоторые малийские офицеры-путчисты близки к Москве. Париж не скрывает определенной раздраженности", - пишет швейцарская газета Le Temps (перевод — inopressa.ru).

"Через девять месяцев после своего первого военного переворота полковник Ассими Гоита становится новым президентом Мали. (...) Франция не хочет отталкивать от себя малийских военных, потому что испытывает к ним теплые чувства. Они сражаются с группами джихадистов вместе с французскими военными, дислоцированными в малийской пустыне с 2013 года. Тем более, что бывшая колониальная держава видит, как оспариваются ее исключительные отношения с Мали. На следующий день после переворота полковника Гоиты, в результате которого были арестованы президент и премьер-министр, малийская пресса усмотрела в этом результат разногласий по поводу контрактов на поставки российского оружия", - сообщает автор статьи Симон Петит.

"Некоторые путчисты, свергнувшие президента Ибрагима Бубакара Кейту в августе 2020 года, действительно близки к Москве, - указывает он.

"Полковник Садио Камара побывал в России незадолго до государственного переворота августа 2020 года", - анализирует Мохамед Амара, социолог из Университета литературы и наук Бамако и Лионского университета, автор книги "Торговцы тоской, страна Мали как она есть, и какой она могла бы быть"(издательство EditionsGrandvaux, 2019).

"Этот полковник, как ключевой участник августовского переворота, унаследовал стратегически важный пост министра обороны. Но он больше не фигурировал в составе нового правительства, о котором на прошлой неделе объявил временный президент Мали Ба Ндао. Последовал незамедлительный ответ со стороны вице-президента Ассими Гоиты: президент, только что вернувшийся из Парижа, где он присутствовал на саммите по финансированию экономики африканских стран, и премьер-министр были задержаны группой военных и лишены своих полномочий", - поясняет журналист.

"Разногласия по поводу возможного сближения с Россией - это не единственное объяснение второго малийского военного переворота. "Несомненно, малийским офицерам дал идеи международный зеленый свет в отношении династической преемственности в Чаде, - продолжает Мохамед Амара. - Правящая хунта также играет на растущем недовольстве Францией. После военного вмешательства ситуация с безопасностью в стране ухудшилась".

"В минувшие выходные несколько сотен малийцев участвовали в демонстрации против французского военного присутствия, размахивая российскими флагами. Несколькими днями ранее президент Эммануэль Макрон осудил "государственный переворот в государственном перевороте", ратуя даже за введение целевых санкций против малийских полковников", - указывает автор публикации.

"Со стороны Москвы можно не опасаться упреков такого рода. Военная помощь вкупе с дипломатической поддержкой - вот что Россия уже на протяжении нескольких лет оказывает Центральноафриканской Республике. Сначала русские пришли в эту заброшенную страну, бывшую территорию Франции, "на цыпочках". Теперь выясняется, что российские инструкторы фактически сражаются вместе с правительством и миротворцами ООН против повстанцев в обмен на доступ к полезным ископаемым страны. Трое из этих российских "инструкторов" были убиты в прошлый четверг", - комментирует Петит.

"Франция не скрывает своего раздражения. В воскресенье, возвращаясь из поездки в Африку, Эммануэль Макрон назвал президента ЦАР "заложником" российских наемников, обеспечивающих его защиту. В том же интервью, предоставленном Journal du dimanche, президент Франции также пригрозил Бамако вывести французские войска", - отмечает журналист.

"(...) Мохамед Амара не верит, что президент выполнит свои угрозы, так как это было бы ужасным признанием провала борьбы против джихадистов. "У Франции и Мали очень близкие отношения, не только военные, но и экономические. Это как старые супруги, которые ругаются, но остаются вместе ".

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