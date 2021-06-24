Евросоюз утвердил секторальные экономические санкции против режима Лукашенко 25 24.06.2021, 13:27

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(обновлено) Oни касаются нефтепродуктов, калийных удобрений и доступа к рынкам капитала ЕС.

Совет ЕС вводит новые санкции против белорусских властей из-за инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске, а также из-за нарушений прав человека и продолжающихся репрессий, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

written procedure ended. the EU's #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 24, 2021

В связи с решением Совета ЕС вводятся следующие ограничительные меры:

- Относительно экспорта и передачи оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенного для использования в интересах белорусских властей в мониторинге или перехвате интернета и телефонной связи на мобильных или стационарных устройствах.

- Относительно экспорта в Беларусь товаров двойного назначения для военного использования.

- Относительно экспорта в Беларусь товаров, используемых для табачных изделий.

- Относительно импорта в ЕС нефтепродуктов из Беларуси.

- Относительно импорта в ЕС калийных удобрений из Беларуси,

- Относительно доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому правительству, а также белорусским государственным финансовым институтам и субъектам.

- Европейскому инвестиционному банку запрещено финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

Соответствующие пункты решения сформулированы следующим образом:

- Запрещается закупка, импорт либо передача из Беларуси 5 сортов нефтепродуктов.

- Запрещается закупка, импорт либо передача из Беларуси 5 сортов изделий из хлористого калия.

- Запрещается напрямую или косвенно покупать, продавать, предоставлять инвестиционные услуги либо помощь в выпуске обратных ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней Беларусбанку, Белинвестбанку и Белагропромбанку.

- Запрещается прямо или косвенно заключать либо участвовать в каких-либо договоренностях о выдаче новых займов либо кредитов со сроком погашения более 90 дней Беларусбанку, Белинвестбанку и Белагропромбанку.

Евросоюз на прошлой неделе утвердил четвертый после президентских выборов 2020 года пакет санкций против белорусских властей. В ограничительном списке – 78 человек и восемь компаний, активы которых будут заморожены. Вслед за ЕС санкции в отношении физических и юридических лиц, связанных с режимом Лукашенко, ввели США, Канада и Великобритания.

В санкционный список попали такие компании, как МАЗ, БелАЗ, "Белаэронавигация", Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra. Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, представители государственных медиа, администрация некоторых вузов, чиновники и бизнесмены.

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