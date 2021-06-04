Путин: Лучше дать возможность белорусам самим разобраться с режимом Лукашенко 4.06.2021, 18:21

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Фото: AP

Президент РФ отметил, что изменения в белорусском обществе происходят в соответствии с объективными обстоятельствами.

Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет давать политических оценок происходящему в Беларуси. Об он этом сказал, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня.

«Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси. Истина всегда как обычно где-то там посередине находится. Поэтому лучше не вмешиваться. Лучше дать возможность людям самим не спеша разобраться», – заявил Путин.

Российский президент отметил, что изменения в обществе происходят в соответствии с объективными обстоятельствами, и в эти процессы не стоит вмешиваться.

«Все равно, как бы ни было, кто бы ни говорил, что какой-то режим там что-то подавляет, все равно изменения в любом обществе будут происходить в соответствии с объективными обстоятельствами, связанными с развитием этого общества. Не надо в это вмешиваться никогда», – считает Путин.

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