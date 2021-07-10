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Адвокат Сергея Тихановского смогла встретиться со своим подзащитным

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  • 10.07.2021, 18:25
  • 4,418
Адвокат Сергея Тихановского смогла встретиться со своим подзащитным

«Мы поговорили круто!» - сообщила Наталья Мацкевич.

Адвокат народного блогера и политзаключенного Сергея Тихановского Наталья Мацкевич смогла встретиться со своим подзащитным. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Душная комната, он в маленькой клетке в двух метрах от меня, а я закрыта в «аквариуме» за пластиком. Чтобы услышать, нужно почти кричать. Вокруг все окрашено свежей краской цвета тиффани. Но мы поговорили круто!» — написала адвокат.

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