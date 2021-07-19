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В Иране протесты из-за отсутствия воды длятся уже четвертые сутки

  • 19.07.2021, 11:25
В Иране протесты из-за отсутствия воды длятся уже четвертые сутки

Центром протестных акций стал регион Хузестан — центр металлургии и нефтехимической промышленности.

Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы.

Протесты из-за отсутствия воды в Иране длятся уже четвёртые сутки, пишет телеграм-канал «Баста!».

Центром протестных акций стал регион Хузестан — один из самых богатых регионов страны, центр металлургии и нефтехимической промышленности.

Кроме засухи, на экономику Ирана сильно повлияли санкции США и пандемия коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.

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