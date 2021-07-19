В Иране протесты из-за отсутствия воды длятся уже четвертые сутки 19.07.2021, 11:25

Центром протестных акций стал регион Хузестан — центр металлургии и нефтехимической промышленности.

Иран столкнулся с сильнейшей засухой за последние 50 лет, из-за недостатка воды граждане вышли на улицы.

Протесты из-за отсутствия воды в Иране длятся уже четвёртые сутки, пишет телеграм-канал «Баста!».

Центром протестных акций стал регион Хузестан — один из самых богатых регионов страны, центр металлургии и нефтехимической промышленности.

Кроме засухи, на экономику Ирана сильно повлияли санкции США и пандемия коронавируса. Инфляция в стране ежегодно превышает 50%, а уровень безработицы растет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».