Мариуш Блащак: Танки Abrams разместят на востоке Польши 3 19.07.2021, 14:36

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Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Глава польского Минобороны заявил, что они предназначены для сдерживания потенциального агрессора.

Танки Abrams, закупленные в США, будут дислоцироваться на востоке Польши, чтобы сдерживать потенциального агрессора. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает «Польское радио».

По словам главы польского Минобороны, закупка американских танков Abrams для польской армии – это технологический скачок и очередной элемент укрепления Вооруженных сил Польши.

«Танки поступят на вооружение 18-й дивизии, созданной в 2017 году. Эта дивизия готова реагировать. Мы защищаем восточную границу нашей страны и с 2015 года восстанавливаем наши оборонные способности. Если Польша не будет чувствовать себя в безопасности, она не будет развиваться», - сказал глава польского Минобороны.

Мариуш Блащак добавил, что закупка американских танков Abrams является свидетельством укрепления отношений Польши и США в сфере обороны.

В общей сложности Польша закупит у США 250 танков M1A2 Abrams, первые из которых будут поставлены уже в следующем году. Программой закупки также предусмотрен пакет логистики и обучения, а ее стоимость составляет 23 млрд 300 млн злотых (более 5,1 млрд евро).

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