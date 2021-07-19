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Белоруса задержали на поминках матери за то, что он два месяца назад слушал Цоя

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  • 19.07.2021, 18:36
  • 5,330
Белоруса задержали на поминках матери за то, что он два месяца назад слушал Цоя

Идиотский режим Лукашенко продолжает позориться на весь мир абсурдными задержаниями.

Минчанина задержали на поминках матери за то, что он два месяца назад слушал Цоя, передает «Вясна».

58-летнего Сергея выманили из дома под предлогом, что кто-то поцарапал его машину. Во дворе мужчину, только что похоронившего мать, уже ждала милиция. Сергея отвезли в отделение и обвинили в том, что 1 мая он слушал в своём автомобиле «протестную песню» «Перемен» и выкрикивал «Жыве Беларусь!».

Минчанин получил 15 суток ареста, сейчас он уже на свободе.

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