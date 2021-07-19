Белоруса задержали на поминках матери за то, что он два месяца назад слушал Цоя 4 19.07.2021, 18:36

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Идиотский режим Лукашенко продолжает позориться на весь мир абсурдными задержаниями.

Минчанина задержали на поминках матери за то, что он два месяца назад слушал Цоя, передает «Вясна».

58-летнего Сергея выманили из дома под предлогом, что кто-то поцарапал его машину. Во дворе мужчину, только что похоронившего мать, уже ждала милиция. Сергея отвезли в отделение и обвинили в том, что 1 мая он слушал в своём автомобиле «протестную песню» «Перемен» и выкрикивал «Жыве Беларусь!».

Минчанин получил 15 суток ареста, сейчас он уже на свободе.

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