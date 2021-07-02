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Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз

  • 2.07.2021, 9:52
  • 1,986
Посольство США в Минске приостанавливает выдачу неиммиграционных виз

Приостановка будет действовать до дальнейшего уведомления.

Посольство США в Беларуси приостанавливает запись на подачу документов для получения неиммиграционных виз в случаях, не являющихся экстренными.

Cообщение об этом появилось на сайте дипмиссии.

Приостановка будет действовать до дальнейшего уведомления.

Граждане, которые уже записались, могут прийти на прием с соответствующими документами. Кроме того, посольство продолжит оказывать услуги гражданам США.

Напомним, что 3 июня режим Лукашенко в ответ на возобновление санкций США в отношении белорусских предприятий потребовал сократить численность дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии.

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