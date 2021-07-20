Снова инсульт? СМИ заметили странные симптомы на лице Лукашенко 29 20.07.2021, 11:35

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У диктатора не открывается правый глаз.

После поспешной эвакуации Лукашенко с открытия «Славянского базара» в Витебске, в независимые телеграм-каналы и СМИ просачивается все больше информации о плохом состоянии здоровья диктатора.

Сегодня телеграм-канал «Реальная Беларусь» обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки, характерные для перенесенного инсульта.

Телеграм-канал с иронией допускает, что «инсульта могло и не быть, а рожа от усталости висит».

«На вчерашнем так называемом интервью, многие уже заметили, что у синепалого деда практически не открывается правый глаз. И все интервью он сидел перекошенный. А часики то тик - так», — пишет «Реальная Беларусь».

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

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