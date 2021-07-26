Медики назвали 4 продукта, которые стоит добавить в рацион при повышенном холестерине 26.07.2021, 13:40

5,082

Один из продуктов — лук.

Добавив эти четыре вкусных продукта в свой ежедневный рацион, можно значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и понизить "плохой" холестерин, пишет healthinfo.ua.

Темный шоколад

Обзор, опубликованный в Brigham and Women's Hospital, показал, что продукты из темного шоколада и какао могут помочь снизить уровень холестерина ЛПНП и общего холестерина.

Секрет заключается в присутствии флаванолов какао, которые, по мнению исследователей, ингибируют абсорбцию холестерина, а также экспрессию рецепторов ЛПНП.

Эксперты советуют выбирать темный шоколад, который содержит 70 или более процентов твердых веществ какао, или чистый порошок какао из-за высокого содержания в них флаванолов.

Лук

Лук содержат биоактивные соединения серы, которые уменьшают затвердевание артерий, поддерживают нормальное кровяное давление и снижают уровень холестерина.

Британский журнал питания заявил в своем исследовании, что лук помогает снизить уровень холестерина, уменьшая синтез этого соединения в организме, а также увеличивая преобразование холестерина в желчные кислоты.

Фрукты и ягоды

Многие виды фруктов богаты растворимой клетчаткой - важным компонентом, помогающим снизить уровень холестерина, побуждая ваше тело избавляться от воскообразного вещества, не позволяя печени вырабатывать его.

Употребление ягод и винограда, которые являются особенно богатыми источниками этих растительных соединений, может помочь повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить уровень холестерина ЛПНП.

Чечевица

Исследование, опубликованное в The Canadian Medical Association Journal, показало, что ежедневное употребление всего трех четвертей чашки приготовленных бобовых помогает снизить уровень ЛПНП примерно на пять процентов.

Высокий уровень протеина в чечевице делает ее идеальной альтернативой мясу, что дополнительно снижает риски для здоровья из-за высокого содержания в мясе опасных насыщенных жиров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».