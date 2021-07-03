Пятрас Ауштрявичюс: Паника на стороне Лукашенко берет свое 4 3.07.2021, 13:56

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Узурпатора ждут очень серьезные последствия.

В Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси. За последние сутки литовские пограничники задержали 150 человек. Большинство из них, по словам самих задержанных, – граждане Ирака, Ирана и Сирии.

Власти Литвы обвиняют Лукашенко и его окружение в организации незаконной схемы перевозки мигрантов к литовской границе. В Вильнюсе считают, что официальный Минск специально занимается организацией рейсов из Багдада для наполнения Европы мигрантами. Так, по их мнению, власти Беларуси отвечают на санкции за репрессии против белорусского народа.

Что думают в Литве о действиях белорусских властей, почему считают происходящее с мигрантами результатом спланированной акции и как собираются на нее реагировать – об этом в эфире "Настоящего Времени" спросили члена Европейского парламента от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

— Министр внутренних дел Литвы на днях заявила, что поток мигрантов – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Вы можете объяснить, в чем она заключается?

— Знаете, вообще-то понять политику Лукашенко очень трудно. Он уже раньше сказал, что он не будет сдерживать нелегальных мигрантов, которых, кстати, проживает на территории Беларуси достаточно много. По-моему, это как бы такая гибридная операция, чтобы дестабилизировать ситуацию и в Литве: "Получайте то, что вы заслужили, вы тут работаете на демократию в Беларуси, так я поработаю на нелегальных мигрантов на вашей стороне". Я думаю, что здесь просто: что он может плохо сделать, то он и делает – он теперь использует нелегальных мигрантов, перебрасывая их на сторону Евросоюза, думая, что он сотворит какую-то особую ситуацию и в ней выиграет. Но я думаю, он уже просчитался. И очень плохие последствия для него еще только впереди.

— Пятрас, давайте поймем: говоря о нелегальных мигрантах, вы в первую очередь имеете в виду кого – белорусов или людей с другим гражданством?

— Был очень хороший репортаж перед нашим разговором, когда какой-то представитель Минска говорил, что из Ирака приезжают туристы наблюдать за какими-то культурными мероприятиями в Беларуси. Но это просто смех берет. Я думаю, что эта переброска мигрантов – это хорошо задуманный процесс. Во-первых, я говорю и об Ираке, и Иране, может, в частности, там афганцы могут появиться. Также рейсы ведутся из Турции, там тоже большое скопление различных мигрантов. Выдавая так называемые туристические визы (они сразу выдают визу, по-моему, в Евросоюз) – таким образом, я бы сказал, идет просто торговля людьми. И в этом завязан режим Лукашенко: он сам лично все знает, я думаю, ему докладывают повседневно об этом процессе – какая реакция на литовской и европейской стороне, что происходит на границе.

Это торговля людьми, которые ищут исхода из плохой ситуации. Мы знаем, какая ситуация и в Ираке, и, скажем, даже в Иране. Так что я не говорю о белорусах – мы встречаем белорусов как братьев и сестер.

— А у вас есть данные, как выглядит эта схема переправки мигрантов из Беларуси в Литву?

— Если мы говорим о плане Лукашенко, то значит, это все известно и официальным лицам на белорусской стороне. Ну как можно проходить так хорошо охраняемую границу, когда даже свои люди, белорусы, с трудом покидают страну? Значит, [нелегальные мигранты] знают эти проходы, берется плата, хорошо организован бизнес. Торговля людьми – это, кстати, второй бизнес после вооружений и наркотиков. Так что это очень серьезное финансовое поступление в карманы, и, наверное, этим поступлением потом делятся в верхах.

— В начале нашего разговора вы сказали: "Будут очень плохие последствия для Беларуси". Что вы имеете в виду?

— Я думаю, что мы сделаем все, что в наших силах. Я вышел с инициативой, что этот вопрос должен обсуждаться на сессии Европарламента. Сегодня по этому вопросу высказался и председатель Европарламента Давид Сассоли.

Это европейский уровень, а на литовском уровне я вышел сегодня тоже с предложением: мы должны все эти счета, а это большие все-таки затраты – встречать мигрантов, они жить где-то должны, питаться, медицинская помощь и так далее – вот эти все счета мы соберем и выставим Беларуси. И посмотрим, какой международный суд будет с этим разбираться. У меня нет никаких сомнений, что мы будем поднимать этот вопрос на уровне Объединенных Наций и в институциях по миграции. Так что это будет еще одно позорное пятно на мундире Лукашенко.

— Еще одна актуальная сейчас тема: Лукашенко обвинил страны Запада, среди них есть и Литва, в терроре. Какая может последовать реакция со стороны Литвы, со стороны Европейского союза?

— Это очень серьезное обвинение. Знаете, такими словами вообще-то не надо бросаться и те, кто это делают, – значит, они имеют какой-то план. Но для Лукашенко лично и Роман Протасевич был террористом, для него все свободные журналисты, все блогеры являются террористами, так что тут надо еще понять, о ком он говорит такими словами.

Но, в принципе, я думаю, что паника на стороне Лукашенко берет свое.

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