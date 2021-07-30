Ученые сделали неожиданное открытие на основе генов неандертальцев 30.07.2021, 10:19

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Для изучения были отобраны образцы генов групп крови трех неандертальцев возрастом от 100 до 40 тысяч лет.

Ученые изучили гены групп крови трех неандертальцев и одного денисовца и определили, что оба вида древних людей произошли из Африки. Также ученые нашли генетическую связь между неандертальцами и аборигенами Австралии и Папуа - Новой Гвинеи, что стало основой версии о скрещивании современных людей с неандертальцами, прежде чем они мигрировали в Юго-Восточную Азию. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE (перевод - «Апостроф»).

Неандертальцы и денисовцы относятся к древним видами людей, которые жили на территории Евразии в период от 300 до 40 тысяч лет назад. Ранее ученые не проводили анализ их групп крови, хотя возможности современной науки позволяют это сделать.

Французские ученые провели анализ под руководством Сильваны Кондеми (Silvana Condemi) из Национального центра научных исследований (CNRS). Для изучения были отобраны образцы генов групп крови трех неандертальцев и одного денисовца возрастом от 100 до 40 тысяч лет.

Исследователи обнаружили аллели, которые говорят об африканском происхождении неандертальцев и денисовцев. Также был выявлен уникальный аллель Rh, который есть только у отдельных австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи.

Кроме того, результаты исследования пролили свет на возможные причины вымирания неандертальцев. Представители этого вида древних людей могли быть восприимчивы к гемолитической болезни плода при вынашивании детей Homo sapiens или денисовцев.

"Результаты группового системного анализа неандертальцев и денисовцев подтверждают их африканское происхождение, а также слабость их фертильности и восприимчивость к вирусной инфекции, приводящей к высокой детской смертности", - пишут авторы статьи.

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