Забастовка — единственный выход 2 Телеграм-канал БОР

7.07.2021, 8:15

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Теперь мы должны победить!

Все мы хотим жить в нормальной стране, получать достойную плату за свой труд, чувствовать себя в безопасности и быть уверенными в будущем наших детей. Сегодняшняя реальность в Беларуси совершенно другая: рабочие часто трудятся в полуразрушенных цехах на неисправном оборудовании, рискуя не вернутся домой. Мы получаем копейки, а паразиты всех мастей жируют за наш счет. Рабочего человека не уважают: нам навязали кабальную контрактную систему, массовые увольнения носят произвольный характер, нам затыкают рты, несогласных сажают в тюрьмы, скрывают правду о травматизме и смертности на производстве.

Пора подниматься с колен. Ведь в странах, где зарплаты и уровень жизни в разы выше, чем в Беларуси, рабочие добились этого сами, отстаивая свои законные права любыми возможными способами.

Давайте верить в себя. Апрель 1991 года, август 2020-го. Рабочий класс Беларуси уже показывал свою силу. Теперь мы должны победить!

Забастовка — единственный выход из ситуации, но нужна конкретная подготовительная работа:

- Агитация.

- Подготовка участников.

- Распределение обязанностей.

- Проверка готовности.

Что мы делаем?

1. Набираем массу – устанавливаем горизонтальные связи: общаемся с коллегами/друзьями/соратниками, проверяем численность.

2. Ведем разъяснительную работу (как устно, так и с помощью газет, листовок и интернета).

3. Личная и семейная подготовка – где и как мы и наши близкие проведут время стачки.

4. Материальная организация – снимаем деньги в банке, запасаемся продуктами и другими необходимыми вещами для периода забастовки.

5. Практическая подготовка – продумываем и реализуем шаги по безопасной остановке производства.

Мы — рабочие. Мы — народ Беларуси. Мы — сила!

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