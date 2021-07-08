Редактор «Нашай Нiвы» Скурко и главред «Нашай гiсторыi» Дынько задержаны 2 8.07.2021, 18:32

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На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович.

Редактор издания «Наша Нiва» Андрей Скурко задержан на 72 часа.

Обыск сегодня также прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии и в домах редакторов.

На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК РБ — организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них.

Главный редактор журнала «Наша история» и детского журнала «Нашай Ніва» Андрей Дынько также стал подозреваемым по статье «Организация массовых беспорядков».

Как сообщает издание, обыски и допросы сотрудников проходят также в связи с подозрениями по нарушению статьи 293 УК — массовые беспорядки.

Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел.

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