Редактор «Нашай Нiвы» Скурко и главред «Нашай гiсторыi» Дынько задержаны

Редактор «Нашай Нiвы» Скурко и главред «Нашай гiсторыi» Дынько задержаны2
- 8.07.2021, 18:32
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На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович.
Редактор издания «Наша Нiва» Андрей Скурко задержан на 72 часа.
Обыск сегодня также прошел в редакции издания, офисе бухгалтерии и в домах редакторов.
На Окрестина также находится главный редактор издания Егор Мартинович. Его подозревают по части 1 ст. 342 УК РБ — организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участие в них.
Главный редактор журнала «Наша история» и детского журнала «Нашай Ніва» Андрей Дынько также стал подозреваемым по статье «Организация массовых беспорядков».
Как сообщает издание, обыски и допросы сотрудников проходят также в связи с подозрениями по нарушению статьи 293 УК — массовые беспорядки.
Обыски проводили сотрудники различных управлений органов внутренних дел.