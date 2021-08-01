Ученые выяснили, кому на самом деле принадлежала золотая маска Тутанхамона 1.08.2021, 12:33

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Иллюстрационное фото

Неожиданное заявление удалось подтвердить обоснованными гипотезами.

Знаменитая золотая маска Тутанхамона, найденная британским археологом Говардом Картером в 1922 году, на самом деле могла принадлежать не ему, а женщине, например, царице Нефертити.

Такое мнение высказала профессор-египтолог Джоанн Флетчер из Великобритании в книге "Долина царей: Золотой век Египта", подтвердив его обоснованными гипотезами, пишет Al-Monitor.

Согласно выводам Флетчера, маску изготовили не для Тутанхамона, а для другого правителя. Вероятно, даже для женщины, например, царице Нефертити. Об этом свидетельствует тот факт, что маска была сделана для человека с проколотыми ушами, тогда как у Тутанхамона не было такой особенности.

"Эта маска не была сделана для взрослого фараона-мужчины", - настаивает египтолог.

Профессор добавила, что исследования материала маски показали, что в ней использовали два разных золотых сплава и следы их спайки можно заметить на маске.

"Из-за этого кажется, что лицо Тутанхамона было эффективно перенесено на маску предыдущего правителя", - отмечает Флетчер.

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