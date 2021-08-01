Киберпартизаны наказали режим Лукашенко рублем 4 1.08.2021, 20:35

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Хакеры-патриоты атаковали систему камер фиксации скорости и слежки.

Кибер-партизаны продолжают атаку на систему

«Операция приобрела диверсионный характер. В этот раз был нанесен фатальный удар по системе камер фиксации скорости и слежки.

Наша команда снова побывала во внутренних сетях режима. С помощью мощного инструментария камеры были вскрыты и повреждены, узлы связи нейтрализованы.

Также, благодаря комплексной атаке, обработка уже более 125 тыс. текущих штрафов приостановлена. Режим наказан рублем.

При анализе баз данных стало очевидно, что камеры не только фиксировали превышение скорости, но и были использованы спецслужбами для слежки за неугодными режиму», - пишут кибер-партизаны в сом ТГ-канале.

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