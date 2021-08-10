В Добруше и Речице люди нашли странных пауков 8 10.08.2021, 12:38

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Оказалось, что они ядовитые.

Вечером 28 июля жительница Добруша Людмила заметила на крыльце своего частного дома довольно крупного паука. Выглядел необычно, направлялся к двери. «Смотри, какой паучище!» — позвала женщина мужа. «Ага, выглядит серьезно», — согласился тот. Камера телефона распознала существо как желтосумного колющего паука. Вроде бы в Беларуси таких раньше не регистрировали. Примечательно, что через несколько дней похожего нашли в Речице, пишет onliner.by.

Дом Людмилы находится в городском районе, не на отшибе. Вокруг другие дома, в том числе многоэтажки. Тогда в Добруше гостя не уберегли, «максимально аккуратно прихлопнули». Потом, рассказывает нам Людмила, сложили тело в красивую коробочку — для науки.

Вместе с ногами паук получился длиной сантиметра два с половиной в длину. Туловище — примерно полтора.

Пока же наука не подоспела, женщина прочитала весь интернет, чтобы побольше узнать, кто это рвался к ней в дом. Выяснила, что сак, или желтосумный колющий паук, способен прокусить кожу человека и впрыснуть яд. Говорят, по ощущениям укус более болезненный, чем у пчелы. Опасен для аллергиков.

Так он выглядит в живом виде.

Фото: animalreader.ru

Сказано также, что этот сак более характерен для южных районов Евразии, но постепенно пробирается севернее. Был замечен в одной из земель Германии. Пишут об укусах в Украине — будто бы человек потерял ноги из-за того, что вовремя не была оказана помощь.

На следующий день добрушского паука повезли в Гомель. В университете Скорины Людмиле подтвердили: сак, раньше в Беларуси официально не регистрировался.

Этим дело не кончилось. Узнав о приключениях Людмилы, историю развила ее родственница из Речицы, Светлана:

— 4 августа сын пошел к друзьям в гости, там частный дом. И в бассейне нашел вот такое... Он всегда обращает внимание на всяких букашек. А перед этим мне Люда сбрасывала своего паука.

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