NASA запускает миссию к астероиду, который стоит квадриллионы долларов 14 11.08.2021, 12:41

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Если его содержимое разделить между человечеством, то каждый на Земле стал бы миллиардером.

NASA вынашивает планы запустить миссию Psyche по изучению астероида Психея 16. Он представляет собой космическую скалу шириной 124 мили и содержит в себе драгоценных металлов на сумму более $10 000 квадриллионов, пишет The Independent.

Если бы этот драгоценный груз был разделен между человечеством, то каждый на Земле стал бы миллиардером.

Запуск к астероиду запланирован на август 2022 года. Космический корабль прибудет к нему четыре года спустя, в начале 2026 года. Запуск ракеты-носителя Falcon Heavy к астероиду обойдется в $117 млн, управление миссией возложено на Лабораторию реактивного движения NASA.

Психея 16 впервые был обнаружен в марте между Марсом и Юпитером 1852 года. Его масса — около 1% от массы всех тел в поясе астероидов. Возможно, это ядро древней планеты.

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